"Cuando vengo al comedor del Carmen me olvido de todo porque hablo con la gente"

Es la hora de comer y la cola frente a la entrada del comedor social de la Parroquia del Carmen llega casi hasta el final de la calle. La pandemia disparó la cantidad de gente que acudía por la falta de recursos. Ahora, diariamente pasan por el hogar unas 210 personas y ha bajado la media de edad de los usuarios. Son atendidos por voluntarios y trabajadores sociales, quienes realizan una labor de apoyo indispensable.

NOTICIAS RELACIONADAS La Cruz Roja refuerza el control sobre la pobreza energética en Aragón

Algunos de ellos acuden regularmente al comedor, como Luis, que se despide alegremente de Ana, trabajadora social. "¡Mañana nos vemos otra vez!", le exclama. "Muchos vienen todos los días y claro, ya los conoces", explica. Otros son nuevos, como Carlos, aunque ya lleva unas semanas acudiendo. "Con la pandemia perdí mi trabajo", relata este hombre de 53 años. Lleva dos años cobrando las ayudas del paro, de tan apenas 500 euros. "No tengo hogar, pero cuando vengo aquí me olvido un poco de todo porque puedo charlar con la gente", explica Carlos, quien alaba la labor de los trabajadores sociales. "Gracias a ellos puedo comer e incluso me sacan alguna sonrisa", añade.

Respecto a 2021, "acude más o menos el mismo número de gente" al comedor social de la Parroquia del Carmen, según precisa Ramón Maneu, delegado parroquial de la obra social. Normalmente, lo frecuentan personas que están en la calle o que viven en una pequeña habitación alquilada. El aumento de las facturas ha elevado ligeramente el precio de estos habitáculos, aunque "no lo han notado porque están todo el día en la calle y no gastan en luz". "Habrá que ver en el invierno, con el frío, puede que noten más ese incremento", dice Maneu.

El delegado parroquial declara que, este año, ha bajado la media de edad de los usuarios. "También hay más mujeres que antes", añade. No obstante, la media de gente que acude a diario es inferior a otros años.