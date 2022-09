La Cruz Roja refuerza el control sobre la pobreza energética en Aragón

El incremento de los precios de la energía también ha hecho mella en las personas con pocos recursos. Cruz Roja alerta de que acude cada vez más gente con deudas "muy altas" por las facturas de luz y de gas disparadas. Ante esta situación, esta entidad social ha realizado un seguimiento intensivo este año a las familias y, de cara a Navidad, lanzará campañas para tratar de "proteger al consumidor" frente a los precios que marcan las compañías eléctricas.

Desde hace varios años, Cruz Roja cuenta con un proyecto social cuyo objetivo es ayudar a las familias con temas relacionados con la energía. "Ayudamos en el pago de recibos, estudiamos los casos concretos para solicitar ayudas como el bono social, pero también realizamos talleres para que los usuarios aprendan a gestionar la energía en el hogar y hacemos entrega de unos kits de eficiencia energética", detallan desde la entidad que, además, suponen un importante ahorro en la factura de las familias al cabo del año. Olga Serrano, técnico de medio ambiente de Cruz Roja Zaragoza, indica que este año están haciendo "mucho seguimiento" a las familias. A comparación del año pasado, "sí que está viniendo mucha más gente", añade. Donde principalmente lo han notado ha sido en las facturas que deben subsanar los usuarios. "Estamos viendo deudas muy altas porque las facturas han subido mucho. También hemos detectado más fraccionamiento", asevera Olga Serrano.

Lo que Cruz Roja intenta es "proteger al consumidor" de las campañas que realizan las eléctricas. "El mercado libre está haciendo mucha propaganda y lo que queremos es hacer contrainformación para concienciar a los usuarios". Por ello, dice, "nos estamos planteando hacer campañas más grandes para alcanzar a más población general". La técnico de medio ambiente cree que es algo "necesario", ya que "respecto al gas, no se está haciendo propaganda de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y nosotros es lo que vamos a hacer este invierno, porque está topada". El mercado libre "se va a disparar muchísimo", considera Serrano. Además, este año los usuarios han denunciado problemas con el bono social. "El bono social tiene un límite de consumo, no te bonifican todo. Hay gente que tiene las casas mal aisladas y no tienen instalación de gas, por lo que bonifican todo", expresa la técnico de medio ambiente. "El precio con el bono social ha estado elevadísimo, y los usuarios se han quejado mucho de eso", sentencia.

Cruz Roja ha hecho entrega, en lo que va de 2022, de 115 kits de eficiencia energética en la capital aragonesa.