Feijóo en Zaragoza: "La bajada del IVA del gas llega cinco meses tarde"

La bajada del IVA del gas al 5% anunciada este jueves por el presidente Pedro Sánchez, no ha pillado por sorpresa al dirigente popular Alberto Núñez Feijóo, quien ha lamentado en su visita a Zaragoza que la medida llegue cinco meses tarde. "Se lo propusimos en abril y la respuesta fue no. Aunque sea a rastras, y aunque sea después de insultarnos y descalificarnos, le agradecemos que haya hecho caso en algo", ha subrayado durante su intervención en una acto sobre las dificultades económicas de la familias para afrontar la vuelta al colegio que ha tenido lugar en la plaza de los Sitios.

Ha recordado que en abril también se trasladó la petición de bajar el IVA de la luz al 5% y "lo hicieron en junio". Asimismo, se reclamó bajar las retenciones del IRPF para las familias que cobren menos de 40.000 euros. "La respuesta siempre es no, aunque sí que se ha rebajado en el País Vasco y en Navarra", ha insistido.

"Somos el partido de las propuestas, de las reformas, de la gente, de las familias...", ha enfatizado Feijóo tras añadir una serie de recomendaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer más fácil la vuelta al colegio de las familias. Entre ellas, ha propuesto que con "parte de la recaudación extra" obtenida por la inflación se de un cheque de 200 euros por niño, desde primaria hasta bachillerato. También ha reclamado que, como en Galicia, todas las escuelas infantiles -"públicas, concertadas y privadas"- sean "gratuitas" y que con el fondo de cooperación territorial se ayude a las comunidades a pagar el transporte, comedor y material escolar. Con respecto a los libros de texto que deben de renovar con la Lomloe, ha sugerido que se duplique el fondo destinado de los 48 millones actuales a 100.

El presidente de los populares ha incidido en la importancia de la educación. "La diferencia entre una persona y otra no es lo que tiene, sino lo que sabe. Y lo que se sabe no se puede heredar ni comprar", ha subrayado, al tiempo que ha recordado la necesidad de invertir en en ello, desde las escuelas infantiles hasta a universidad. Y más, en un año en el que el regreso a las aulas será "el más caro de la historia de la democracia". "Un hijo en edad escolar -ha señalado- tiene un coste anual de 2.000 euros y los que han estudiado el impacto de la inflación aseguran que el incremento por alumno será de entre 200 y 450 euros. No es un tema menor", ha insistido.

Y el problema no acaba ahí. La subida del gasto de la vuelta al colegio se une a la mayor inflación de los últimos 39 años. "Hay precios que han subido un 60%. La inflación es el colesterol de la economía", ha apuntado. Y lo ha hecho para resaltar que la economía española registra el mayor incremento de precios de la Unión Europa y también aglutina a un mayor porcentaje de parados y tiene el "doble de deuda pública". "Cada español debemos, gracias al señor Sánchez, unos 7.000 euros más de lo que ya debíamos", ha recordado. Lo peor, ha insistido, es que después de que se hiciera público el dato de la inflación, el Gobierno diga que "vamos bien". "En dos años ha aumentado alrededor de un 15%", ha señalado.