Atropello mortal: trágico adiós a Salvatore Stars, el Elvis zaragozano

Salvatore Stars, en realidad, era Salvador Garrido y trabajaba en un gimnasio que fundó hace más de 35 años con otro socio, Fernando, pero su auténtica pasión era la música. O su otra pasión. Y la música de un modo muy concreto: le encantaba convertirse en un ‘showman’ que imitaba y versionaba a cantantes muy distintos, como le contaba a Pablo Ferrer en 2013. «Me encanta variar de estilo dentro de un mismo ‘show’, probar registros dispares. Me encanta la música country, el rock’n’roll, la onda crooner... soy muy fan de Elvis, de Sinatra, y también me funciona bien el repaso a éxitos ochenteros”. Personaje habitual de conciertos y de homenajes, hacía siempre su aparición en galas o en las fiestas del Pilar. En vísperas de las de 2013, decía: “Puedo prometer a los que se acerquen por la Carpa del Ternasco que se van a entretener, se van a divertir y, si se animan un poco, van a entrarles las ganas de bailar». En 2016, por ejemplo, presentó un espectáculo con la bailarina Lola Misisipi.

Recordaba que había empezado desde que era poco más que un adolescente, con 15 o 16 años. «Siempre me ha encantado, y me sigue emocionando la música. Había una sala, Astorga’s, que frecuentaban muchos músicos americanos, gente de la base. Mi padre era militar y yo también pasaba por allá, escuchaba mucha música del American Force’s Radio. De ahí me viene el cariño por el country y por el funk. En el Astorga’s empecé con un grupo, Rock 60, de versiones. Yo tenía 15 o 16 años». Ha grabado varios discos, entonces anunciaba un tema del que se sentía muy orgulloso, ‘Mi ciudad’.

Más información Muere Salvatore Stars en un atropello en Zaragoza

Si en Zaragoza ha actuado en muchos bolos y conciertos homenajes, especialmente a Elvis Presley (en ellos coincidía con Cuti Vericad, por ejemplo), también recorrió más de media España: “El fin de semana soy un guerrillero del rock and roll, soy de la gente. Mientras el cuerpo aguante y haya gente delante, seguiré. En estos últimos meses he andado por toda España, desde Cataluña a Galicia y Andalucía; también tengo un musical que se acaba de estrenar en Alicante, estoy con otros dos cantantes, ‘Viva Las Vegas’, que ojalá pueda traer a Zaragoza: música en directo, bailarines... a ver si salen los números, porque creo que causaría sensación», explicaba.

En 2008 TVE abrió Eurovisión a la participación de todo aquel que quisiera enviar una propuesta. Llegaron cinco temas de artistas aragoneses y uno de ellos fue Salvatore Stars. ‘Libre como el viento’ era el nombre de la propuesta con la que aspiraba a representar a España y en su carta de presentación se confesaba seguidor de Elvis, Tom Jones, Sinatra, Kenny Rogers... Con un sonido muy festivo, aparecía en su imagen de My-Space con un sombrero de ala ancha