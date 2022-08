¿A qué edad hay que tener el primer móvil? "Con 8 y 9 años no están maduros para meterse en redes"

Comenta Toñi Morcillo, maestra del colegio público Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, que el curso pasado el 80% de su alumnado de 3ª de Primaria tenía ya móvil (en casa, ya que está prohibido por reglamento interno llevarlo al centro educativo). "Se los han regalado para la comunión o para Navidades. Y entre los de 6º (de 11 y 12 años), el 100%. Esos se mueven ya de adulto completo; hay veces que a nosotros nos dejan en pañales porque tienen un dominio impresionante de las redes sociales", apunta la también psicóloga educativa.

Los datos evidencian que los menores españoles acceden a las tecnologías a edades cada vez más tempranas. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares del INE, un 22% de los niños tiene un móvil con 10 años; con 11, un 38,1%; a partir de los 12 años, un 63,9% y, a los 15, la cifra aumenta al 93%". Ante estas cifras y con el inicio del próximo curso a la vuelta de la esquina, cabe preguntarse qué edad es la más adecuada para que los niños tengan en sus manos estos dispositivos.

Para Morcillo, esta sería a partir de los 12, con el paso al instituto. "Un niño con 8,9 y 10 años no tiene la necesidad de usar móvil. Además, no están maduros emocionalmente para meterse en redes. Ellos navegan por una realidad virtual, por un mundo irreal, y se creen que todo es así luego en la vida real; y eso no es así. Se mueven por tik tok y whatsapp sin ningún problema. Y considero que no es adecuado y está demostrado por expertos clínicos, psiquiatras... El proceso de socialización a esas edades no está completo", subraya la también miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que señala que cuando los alumnos de su colegio salen de clase ya están quedando con sus amigos para conectarse por la tarde a través de whatsapp.

Además, advierte de los riesgos que conlleva la exposición de los menores en las redes. "El 'ciberbullying' (o ciberacoso) es bestial. Hoy en día, cuando a un adolescente le excluyen del grupo de whatsapp es lo peor que le puede pasar. Y luego está la difusión de imágenes: el que las adolescentes, mayoritariamente, contactan con perfiles falsos y todo este tipo de cosas", dice Morcillo. "Y no tener móvil no significa que seas ni de peor estrato social ni peor persona ni nada de eso", resalta.

La psicóloga educativa recuerda que así como una familia no compra un coche a su hijo hasta que no tiene como mínimo los 18 años (con la mayoría de edad) igual debería pasar con los móviles. No obstante, reconoce que los padres tienen un papel "difícil", que requiere de "educación". "Es una tarea complicada, pero hay que ser fuertes, marcar unos límites e ir poco a poco. Hay que razonar con ellos y hacerles ver que no es una cosa que necesiten. Antes de los 11-12 años no debe ser y cuando lo tenga no debe ser a tiempo completo. Se apaga a la hora que se convenga, se guarda en el cajón y hasta el día siguiente a la hora acordada", aconseja.

Ahora bien, esta profesora aragonesa hace hincapié en que las familias tienen que dar ejemplo al niño, ya que reproducen los modelos que ven. "Si observan que los padres o los hermanos mayores están permanentemente con el móvil en la mano, ¿qué autoridad moral tienen para decirle al menor de 8, 9 o 12 años que no debe hacer lo mismo? Ninguna. Ellos perciben que ahora todo el mundo estamos con el móvil permanentemente. Según la casuística de cada familia, hay que explicarle los motivos. En mi caso, tengo el grupo de padres y madres con los que me comunico; para otros, es su ordenador portátil donde tienen los contactos de su oficina.... Hay que hacerle entender que no lo tenemos para estar en el tik tok, ni para estar en el whatsapp a todas horas, ni para ver una película", concluye.