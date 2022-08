El puente de agosto dispara el abandono de mascotas en Aragón.

El abandono de animales se ha incrementado durante el puente de agosto en Aragón, temporada en la que siempre se recrudecen este tipo de situaciones. Según el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de La Cartuja, el cambio de quincena de mes ha sido "especialmente difícil", ya que muchas familias se han ido de vacaciones, lo que empeora la situación.

Desde la protectora aseguran que, a pesar de no tener datos recabados todavía, el abandono de mascotas ha vuelto a niveles prepandemia. "Bajó sobre todo en la época del confinamiento, porque no se podía salir de casa y, además, había mucha presencia policial en la calle", detalla María Jesús Ramírez, veterinaria del CMPA. No obstante, ahora se ha vuelto a los niveles de 2019, aproximadamente. En concreto, este verano la perrera ha dado cobijo a un total de 143 animales abandonados, cifra que incluye a los perdidos. En su mayoría son perros y gatos, aunque también hay algún ave. "El año pasado los datos fueron similares, aunque en 2022 hemos tenido menos adopciones", explica Ramírez. Una parte de los animales son de algunas familias que los han perdido y no han llegado a encontrarlos, por lo que no se les podría considerar como abandonados. Las mascotas que más se desatienden son los perros, ya que hay muchos gatos difíciles de identificar si son callejeros o abandonados y, además, muchos de ellos son de camadas. "Cuando llegan ya intuimos si se van a recuperar o no, porque algunos llegan muy malos y pueden morir", indica la veterinaria.

La Fundación Affinity, a través de su estudio ‘Él nunca lo haría’ de este año, representa que, durante el 2021 -últimos datos disponibles-, se recogieron a unos 285.000 perros y gatos abandonados en toda España, una cantidad similar a la de 2020, año de inicio de la pandemia. No obstante, en 2019 se dio cobijo a 306.506 animales, según este estudio.

La perrera realiza dos campañas de sensibilización anuales, una en invierno y otra en verano. En invierno, el CMPA intenta recordar a las familias que "no compren animales sin concienciarse", ya que es una época típica para regalar una mascota. En cambio, en la temporada estival se intenta captar gente que adopte a los animales abandonados.

Cabe destacar que, por regla general, quien lamentablemente decide deshacerse así de su animal opta por hacerlo en entornos rurales, mientras que los que se encuentran en la ciudad suelen haberse perdido. En caso de que alguien se encuentre a una mascota abandonada, la veterinaria detalla que se debe llamar a la Policía Local para que realicen el protocolo correspondiente de este tipo de situaciones.

Abandono de 20 gatos

Este verano, los vecinos de Cesáreo Augusto 99 de Zaragoza vivieron una situación "desesperada" ante el abandono de una veintena de gatos en la terraza interior del primer piso. Ni la Policía Local ni la protectora municipal pudieron actuar ya que se necesitaba una orden judicial al ser una propiedad privada. Finalmente, los agentes volvieron a intervenir por malos olores y regresaron "acompañados de personal de la oficina municipal de Protección Animal". En vista de las condiciones higiénicas en las que se encontraban los gatos, hicieron una denuncia exponiendo los hechos "para la instrucción del correspondiente expediente sancionador".