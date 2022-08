Pasajeros afectados por la suspensión del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona

La sustracción de unos 600 metros de cable de fibra óptica ha provocado este lunes por la mañana el colapso de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres, que estuvo inoperativa durante cinco horas. El "acto vandálico", como indicaron desde Adif, provocó la cancelación de 25 trenes y más de 7.200 pasajeros se vieron afectados con demoras que se registraban todavía pasada la media tarde.

La circulación se interrumpió entre las estaciones de Figueres-Vilafant (Gerona) y L’Arboç (Tarragona) por un robo en las vías. Todo comenzó a las 2.30 de la madrugada, cuando se detectaron afectaciones a las comunicaciones y caídas de objetos en esta zona. Según explicó Adif, los técnicos de la compañía se desplazaron entonces a los distintos puntos del trayecto y detectaron cortes de cable de fibra óptica en las dos vías.

Llegó entonces el desconcierto en la estaciones afectadas, entre ellas la zaragozana de Delicias, llenas de viajeros, de los cuales una gran mayoría comenzaba sus vacaciones, que no entendían los que estaba sucediendo y lamentaban no disponer de ningún tipo de información. A todos ellos, aseguró la empresa pública, que condenó el acto vandálico y lamentó la molestias ocasionadas, se les devolvería el dinero del billete.

La suspensión del servicio durante toda la mañana provocó aglomeraciones en las principales estaciones de la línea, como la de Barcelona Sants. "Una vez he llegado aquí me he encontrado que estaba todo paralizado. Esto lo podrían haber avisado, así no me tendría que haber gastado lo del taxi", denunció Anaí, una pasajera que llegaba desde Calella (Barcelona) para tomar un tren hacia Ponferrada (León).

Los Mossos d’Esquadra informaron además de la detención de un hombre por el suceso en el término de Santa Oliva (Tarragona). Se trata de un joven de 19 años que presuntamente habría participado en el robo de cable. El individuo puso resistencia a su arresto y se le acusó de delitos de robo con fuerza, estragos, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Las autoridades no descartan más detenciones.

Avería en un tren Ouigo

Por otro lado, en la madrugada de este lunes la misma vía de tren registró una incidencia que dejó atrapados a unos 870 pasajeros durante más de tres horas en la localidad de Arcos de Jalón (Soria), entre las localidades de Ariza (Zaragoza) y Medinaceli (Soria), en el trayecto Barcelona-Madrid.

Adif y fuentes de la empresa de alta velocidad Ouigo confirmaron la avería técnica del tren que salió de Barcelona a las 20.38 y que debería haber llegado a la estación de Madrid-Puerta de Atocha a las 23.30. El tren viajaba en unidad múltiple, es decir, dos trenes simples unidos como uno. Los técnicos de la compañía francesa comprobaron que el tren al que correspondían los coches 9 a 16 no estaba afectado, por lo que se desacopló la unidad múltiple y se retrocedió hasta Calatayud para poder reanudar su marcha.