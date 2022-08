El ambiente en la estación de Delicias: "Nos tienen que dar alguna solución"

Este lunes que era menos lunes para los que hoy empezaban sus vacaciones no ha resultado lo que esperaban para aquellos que han elegido la estación de Delicias como punto de partida. Un robo de cable en un punto de la línea de alta velocidad a la altura del municipio gerundense de Santa Oliva ha mantenido cortada la circulación de todos los trenes de larga distancia en la línea de alta velocidad entre Cataluña y Madrid, así como los de otros destinos como Bilbao.

A estas horas, Renfe ha anunciado el restablecimIento "paulatino" de la circulación, si bien Adif advierte de importantes "demoras".

La oficina de Renfe ha registrado desde primera hora largas filas de usuarios contrariados y nerviosos. Entre ellos está Tomás Blasco, que tenía previsto viajar a Bilbao con sus dos hijos:. "Nos tienen que dar alguna solución. Con niños es más complicado todavia", dice resignado.

Miguel Angel Gorriti entra a trabajar a las 14.00 en Madrid, pero no podrá llegar a tiempo. "Yo he cogido el tren en Pamplona y nadie me ha avisado de nada. De saber que me iban a dejar tirado en Zaragoza, me hubiese cogido mi coche o hubiese buscado otra solución", se lamentaba. Lo están gestionando mal porque hay poco personal para informar de lo que está sucediendo y de cómo tenemos que actuar. No ponen buses ni dan soluciones", denuncia.

La situación es particularmente estresante para quienes tienen que estar en su correspondiente destino a una hora establecida. "Tengo un vuelo a as 15.00 en Madrid y tengo que llegar como sea", asegura una zaragozana mientras corre con su maleta p en busca de una solución. "No quedan coches de alquiler y los taxis son muy caros", lamenta la joven, que no sabe aún cómo llegará a Barajas.

"Nos han dicho que tenemos que esperar tres horas hasta que salga nuestro tren a Miranda de Ebro", explica Violeta Cigher, que viaja junto a sus dos hijos de 15 y 6 años. "Con niños es más complicado. Nosotros regresamos de Rumanía. Hemos llegado al Aeropuerto de Zaragoza y ahora estamos aquí parados", relata la madre.