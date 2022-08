Las becas de material escolar vuelven a caer un 10% en Aragón por el auge del banco de libros

La concesión de becas de material escolar por parte del Departamento de Educación sigue a la baja ante el auge del banco de libros. El próximo curso la DGA dará 12.643 ayudas para que alumnos de primaria y secundaria adquieran una parte de los textos que necesitan para sus clases, una cifra que supone un 10% menos que el anterior año académico, cuando fueron 14.057. De momento este dato corresponde a la resolución provisional de la convocatoria, ya que el plazo de alegaciones finalizó este miércoles. El Gobierno aragonés destina a este fin 2,3 millones de euros.

Es la segunda ocasión en la que el número de beneficiarios desciende. En el curso 2021-2022 la caída fue de un 13%. La razón es que la consejería que dirige Felipe Faci permite a las familias que han sido becadas no volver a tramitar esta subvención y acceder directamente al banco de libros.

En el sistema de banco, los escolares reciben los lotes de ejemplares por 20 euros en primaria (desde el 3º curso) y por 25 en secundaria (de 1º a 4º de la ESO), menos del 10% de su valor. Cada vez son más los progenitores que se decantan por esta fórmula, sobre todo los que tienen hijos en secundaria, ya que los 230 euros de la beca no cubren todos los volúmenes que les piden en algunos institutos. En el caso de primaria, la cuantía económica es de 160 euros. Todo apunta a que en un futuro las solicitudes de ayuda a material curricular se pueden quedar reducidas a la mínima expresión.

Mientras tanto, las becas de comedor han sufrido un ligero aumento. Para el próximo curso, según los datos provisionales, 10.168 alumnos podrán beneficiarse de ellas. Son algunos más que el curso pasado (10.130), pero se quedan muy lejos de los 11.452 becados de comedor que hubo en el curso 2019-2020 y los 11.811 del 2018-2019. Educación destina 12 millones a becas de comedor. Este descenso coincide también con la caída de las solicitudes en los últimos años que puede deberse a un efecto positivo de la mejora de la economía, al menos hasta antes de la crisis sanitaria.

Licitación de los comedores

La licitación de los comedores para curso escolar 2022-2023 vuelve a ser motivo de polémica. Izquierda Unida denunció recientemente que Educación tiene "atascado" el proceso y que, a este paso, el próximo septiembre se mantendrá "la provisionalidad, la precariedad, la imprevisión y la provisionalidad" de este servicio educativo. Reprochó que esta demora se debe al retraso del departamento para aumentar el gasto de contratación para este fin ya que, aseguró, los trámites no comenzaron "hasta finales de abril".

IU recordó que muchas asociaciones de familias y la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad han presentado una queja ante el Justicia de Aragón porque consideran que los menús son de baja calidad, que la alimentación del alumnado no está controlada suficientemente y que Educación no le concede importancia a este hecho. Los controles nutricionales se llevan a cabo desde Sanidad y existe un programa autonómico de control de la cadena alimentaria, implantado en el curso 2013-2014. El último informe de evaluación de comedores es del curso 2018-2019, no hay datos de los dos siguientes debido a la pandemia y se está elaborando ahora el de 2021-2022.

Acerca del retraso en la licitación, fuentes de Educación apuntaron que el proceso "está en marcha" y que, mientras termina el mismo, el departamento está articulando "las medidas necesarias para garantizar el servicio con la máxima calidad".