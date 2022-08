La Universidad de Zaragoza tiene ocupadas el 79% de las plazas tras la primera inscripción

La Universidad de Zaragoza ya tiene llenas el 79% de las plazas de grados que ofertaba para el próximo curso académico tras las primeras tandas de matrículas, correspondientes al periodo ordinario de admisión y al primer llamamiento que se llevó a cabo el pasado 25 de julio. De los 6.550 puestos que con que contaba en sus 66 grados, 5.172 están ocupados, según los datos facilitados por la vicerrectora de Estudiantes de la entidad académica, Ángela Alcalá. Este porcentaje de vacantes llenas sigue la línea de años anteriores, en 2020 era de un 76% tras la primera inscripción y en 2021 alcanzó el 82%.

De momento, solo hay tres titulaciones con matrícula directa al contar con plazas disponibles y no tener lista de espera. Se trata de carreras que se imparten en la capital aragonesa: Geografía y Ordenación del Territorio, Historia del Arte y Turismo. Los que estén interesados en cursar alguno de estos estudios deben dirigirse a las secretarías de los correspondientes centros y seguir sus instrucciones sobre el procedimiento, teniendo en cuenta que las instalaciones permanecerán cerradas hasta el próximo 15 de agosto. Esta cifra de grados con matrícula directa puede ir a más conforme se sucedan los llamamientos y avance el proceso de admisión y matriculación a lo largo de septiembre.

El doble grado en Física y Matemáticas -que volvió a arrojar la nota de corte más alta con un 13,755 - tiene todavía cinco de sus diez plazas disponibles, pero hay una lista de más de 170 personas. "Me ha extrañado que no estuviera ya completo, pero no cabe ninguna duda de que todas las plazas acabarán ocupadas", comentó Alcalá. Aún así, la calificación exigida apenas ha descendido y ha pasado a ser de 13,725, lo que da una idea del expediente que tienen los alumnos que aspiran a estudiar este doble grado.

Por lo que respecta a las otras dos titulaciones que también exigían más de un trece, la segunda carrera con mayor exigencia académica para acceder, el programa conjunto de Matemáticas e Ingeniería Informática también ha sufrido un ligero descenso, de 13,550 a 13,380. Tiene siete matriculados, quedan tres plazas y 190 peticiones en lista de espera. En Medicina, omnipresente en este ranquin, el descenso de la nota de corte también ha sido mínimo. En Zaragoza ha bajado de 13,277 a 13,076 y en Huesca, de 13,216 a 13,044. Hay caídas de notas más significativas, como la de Bellas Artes, que ha pasado de 8,900 a 6.304, y la de Filología Hispánica, de 8,696 a 6,456.

Alcalá destacó la "buena marcha" de las matriculaciones en otros estudios como Veterinaria, donde quedan 35 plazas libres y todavía 1.300 aspirantes. También aludió a los estudios de Magisterio en las tres capitales de provincia. En Zaragoza, por ejemplo, hay tres puestos disponibles en Educación Infantil y 487 aspirantes en lista de espera, mientras en Educación Primaria quedan 15 vacantes y 596 candidatos.

El próximo 22 de agosto se producirá el segundo llamamiento. Y así de manera sucesiva hasta el sexto, que se llevará a cabo el 19 de septiembre y que tendrán que matricularse en los días siguientes del 20 al 22. Tras las renuncias se adjudicará plaza a aquellos estudiantes que previamente se habían quedado en lista de espera.