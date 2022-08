El PP Aragón critica la "incapacidad" de Sánchez y Lambán para ejecutar los fondos europeos para la recuperación

La portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha lamentado la "incapacidad de los gobiernos socialistas de Sánchez y Lambán para gestionar unos fondos fundamentales para la transformación del tejido económico y para poder hacer frente no sólo a la crisis del COVID, sino a la crisis económica que es ya más que evidente en España".

Susín ha apuntado que el Gobierno de Aragón tan solo ha ejecutado 41,8 millones de euros de los 709 millones de euros de fondos europeos para la recuperación comunicados por el Gobierno de España, según datos de la web de transparencia de la DGA con fecha 30 de junio de 2022. "Es decir, un 5,9% de los fondos europeos presupuestados para el año 2022, teniendo en cuenta el capítulo de obligaciones, no el de pagos".

La parlamentaria ha puesto de manifiesto también la incapacidad de gestión del Gobierno de España, y es que "de los 33.000 millones de euros que deberían estar abiertos a convocatoria, solo se han abierto 6.600 millones y el anuncio de Lambán sobre la captación de 19.000 millones de euros y la creación de 120.000 puestos de trabajo se ha quedado en otro anuncio vacío de contenido, en otra promesa incumplida que solo conduce a la frustración del tejido económico aragonés", ha criticado Susín.

Asimismo, se ha referido a los 326 proyectos prometidos por el Ejecutivo aragonés para obtener financiación europea a través de los pertes y que "seguimos sin conocer porque el Gobierno de Javier Lambán se niega a entregarnos las fichas de esos proyectos".

De este modo, desde el Partido Popular lamentan la falta de transparencia del Gobierno de Aragón con la gestión de los fondos europeos y sigue exigiendo toda la información relativa a cómo se está gestionando este dinero. "Qué problema tiene Javier Lambán para que los aragoneses y el Partido Popular conozcamos a que se está destinando el dinero de los fondos europeos?", ha preguntado Susín.

La diputada ha recordado que, si el Gobierno de Lambán no es capaz de ejecutar estos fondos, hay que devolverlos a Madrid. "Desde el Partido Popular "vamos a estar muy pendientes de que no se pierda ni un solo euro de este dinero en beneficio de los aragoneses" porque "ya lo hemos podido comprobar con las ayudas a las empresas que no fueron capaces de ejecutar y que tuvieron que devolver", ha finalizado diciendo.