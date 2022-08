Los fruticultores urgen que se concreten las ayudas por las heladas y se agilice su reparto

Los fruticultores aragoneses comienzan a ponerse nerviosos. No solo llevan tres meses esperando que la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón concrete el montante del paquete de ayudas que prometió para aquellos productores afectados por los cuantiosos daños que provocó la borrasca Ciril, que recorrió la comunidad autónomas durante cinco días a comienzos de abril desplomando los termómetros hasta registrar incluso los -8ºC.

Además tienen entre sus manos la orden que la Generalitat catalana ha emitido detallando las cuantías de las ayudas que destinará a este mismo sector en la comunidad vecina para paliar los efectos de esa misma helada en los campos vecinos. Una orden que permitirá a los fruticultores catalanes comenzar a solicitar dichos apoyos económicos, que suman, según los anunciado por el Gobierno de Pere Aragonés, los 40 millones de euros.

Eso es lo que el sector, vapuleado este año por las inclemencias climáticas y los incendios, urgen al consejero aragonés de Agricultura. Piden a Joaquín Olona que concrete la cuantía que se destinará a paliar los daños que sufrieron por las heladas de abril la práctica totalidad de las zonas productoras de fruta dulce. Y, urgen además a que el departamento publique cuanto antes la orden que permitirá a los afectados acogerse a las mismas.

"Tenemos que defender que las explotaciones aragonesas tengan el mismo trato que las catalanas si tienen el mismo daño", señaló ayer Óscar Moret, responsable del sector de fruta de UAGA, que recordó que el problema que tienen en muchas zonas de Calatayud en estos momentos es mucho más complicado que el de las explotaciones que van a recibir ayudas en Cataluña. Se refería así al hecho de que una explotación con un daño del 80% por helada con toda probabilidad tendrá cosecha la próxima campaña, pero no sucederá lo mismo con los árboles arrasados por el fuego. "Esos no van a tener producción al año que viene ni en las campañas siguientes, incluso probablemente el agricultor el pueda aguantar más y la explotación desaparezca", insistió.

No dice el representante de UAGA cuál es la cantidad que tendría que poner sobre la mesa el Ejecutivo aragonés para dar respuesta a la complicada situación que vive el sector en la Comunidad. Considera, eso sí, que esta respuesta "ya no es solo una cuestión de la consejería de Agricultura sino del Gobierno de Aragón al más alto nivel", al que le pide que mire hacia Cataluña y ofrezca un respaldo como el que su Gobierno está dando al sector.

"Esperanza"

"Curiosamente con esto de las olimpiadas se ha estado comparando mucho una y otra comunidad. Pues bien en un sector como el de fruta cuando cambias de un campo aragonés a uno catalán puedo asegurar que no te das cuentas de la diferencia, porque no la hay, entre un melocotón de Fraga (Huesca) y otro de la localidad vecina de Aitona (Lérida), pero si el sector catalán está capitalizado y el de nuestra comunidad, no, los fruticultores aragoneses lo van a pasar muy mal", detalló.

Para los representantes del sector "sería importante" tener una orientación de cuál va a ser la cantidad destinada a estas ayudas en Aragón. Lo sería porque estas explotaciones terminarán en apenas un mes una campaña que ha sido demasiado corta y tienen que comenzar a hacer un plan de viabilidad para decidir el futuro de su actividad. Pero los sería también porque estas ayudas pueden dar "esperanza". "Quizá algunos productores cuando vean hasta dónde pueden llegar los apoyos decidan seguir apostando por el sector", explica el representante de fruta de esta organización agraria, que reconoce que si se dilata mucho más tiempo la llegada de estas ayudas "seguro que hay mucha gente que no va a poder recibir nada porque está en una situación económica tan complicada que no va a poder aguantar".

Moret dirige sus peticiones ya no a Olona sino al máximo responsable del Ejecutivo aragonés al que le recuerda que "en Cataluña el presidente se presento en una reunión con toda la consejería de Agricultura y puso sobre la pesa una propuesta concreta de ayudas".