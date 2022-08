Fallece de un infarto el trabajador de un camión cuando hacía labores de carga y descarga en el centro de Zaragoza

Un trabajador cuya identidad y edad se desconocen por el momento ha fallecido este martes por la mañana en el cruce de la calle Mariano Lagasca de Zaragoza con Gil de Jasa cuando se encontraba en el puesto de trabajo, al volante de uno de los vehículos de Grúas El Portillo, pero estacionado en el momento que iba a efectuar labores de carga o descarga. Según han confirmado fuentes policiales, el accidente ha tenido lugar sobre las 9.30 de este martes.

Desde la Policía Nacional han informado que hasta el lugar del accidente se han trasladado tres patrullas de la Policía Local y una ambulancia, cuyo personal ha tratado de reanimar al trabajador pero que no lo han conseguido. Al parecer, han indicado las mismas fuentes, un compañero del fallecido ha llamado para dar la voz de alarma diciendo que el trabajador se sentía mareado y que después ha empezado a convulsionar, pero el personal de la ambulancia no ha podido reanimarle del infarto que es lo que en principio parece ser habría sufrido esta víctima del accidente laboral. Será la Policía Nacional la que instruya diligencias judiciales al ser un suceso de índole laboral.

Precisamente la consejera de Economía, Marta Gastón, al valorar los datos de paro del mes de julio, ha llamado la atención sobre la necesidad de no relajar las medidas de prevención para evitar accidentes en cualquier sector. Lo ha dicho al conocer el que se ha producido también hoy en la provincia de Huesca de un trabajador aplastado por unas balas de paja en Poleñino y sin saber aún de este segundo accidente laboral mortal. Se trata de la octava y novena víctimas mortales de accidentes laborales en lo que va de año en Aragón.

Desde los sindicatos han trasladado el pésame a las familias de los fallecidos y han criticado también el hecho de que se hayan producido dos accidente laborales con el resultado de muerte en el mismo día, lo que evidencia, según UGT y CC. OO. que no se están tomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar que acudir al puesto de trabajo signifique, en algunos casos, poner en riesgo la vida.

Desde UGT, José de las Moerenas, que ha presenciado el incidente en Zaragoza, destacó que la causa previsiblemente haya sido un infarto registrado en el trabajo, y lamentó que en pleno verano, cuando hay menos actividad, de nuevo en el sector agrario y el logístico haya que lamentar dos nuevos accidentes con el resultado de muerte