La patronal del transporte de autobús carga contra los abonos gratis de Renfe

La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva) se ha sumado a la campaña nacional del sector contra la gratuidad de los abonos de Renfe para viajar en regionales y cercanías. La medida, aprobada por el Gobierno central a mediados de mes y que se aplicará en el último cuatrimestre, supone a juicio de los empresarios un "agravio comparativo y una doble discriminación".

Por ello, el presidente de Aetiva, Juan Calvo, ha remitido una carta al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, para solicitar su apoyo con el fin de que se amplíe su aplicación a todo el transporte público de viajeros por carretera. "Este anuncio supone un palo en la rueda de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de la España rural y más despoblada, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a los servicios básicos del estado del Bienestar, como son la sanidad, la educación y el trabajo", incide en la misiva.

En el caso de Aragón, la bonificación ya se ha aprobado para los abonos de las líneas de autobús del entorno metropolitano de Zaragoza, pero limitada al 30% establecido por el Ministerio de Transportes, que financia igualmente su aplicación con fondos europeos. Lo mismo sucederá en la capital con los bonos y tarjetas multiviaje del tranvía y del bus urbano, aunque el equipo municipal reclama una mayor aportación al Estado porque la cuantía prevista no cubriría el gasto. E igualmente se extenderá a las rutas interurbanas en las que hay abonos.

Calvo argumenta que de no ampliarse la gratuidad a todo el sistema de transporte público, se dañaría más aún al sector del transporte de viajeros por carretera, que ya se encuentra en una "situación muy complicada" tras las restricciones a la movilidad provocadas por la pandemia de las que aún no se han recuperado. Y añade que desde 2020 han desaparecido más de 280 empresas en el país y las que sobreviven, 2.857, acumulan una gran cantidad de deuda.

El presidente de Aetiva apunta que a todo esto se suma el impacto de la escalada del precio de los combustibles sobre las cuentas de resultados de las empresas de transporte del sector.

La movilización se extiende a otras autonomías y está liderada por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) de la que forma parte Aetiva para intentar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "entre en razón" y trate a todos por igual.

La respuesta del consejero de Vertebración del Territorio no se ha hecho esperar y menos de 24 horas después de recibir la carta ha explicado a este diario que desde el departamento ya se ha trasladado a Madrid, en una conferencia sectorial, que dicha bonificación "no atiende a las necesidades de Aragón y discrimina a todos los que no pueden acceder al tren".

En este sentido, José Luis Soro argumenta que la mayoría de la población no tiene servicio de tren, solo hay estaciones en 90 de los 731 municipios de la Comunidad, y menos de cercanías, al haber una única línea en Zaragoza. "En Aragón se va a aplicar un descuento para el bus, que es el medio habitual de transporte, mucho más bajo", lamentó.