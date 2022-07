Maru Díaz cesa a Nacho Escartín como portavoz de Podemos en las Cortes y nombra a Marta de Santos

Nacho Escartín ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que Maru Díaz, coordinadora de Podemos Aragón, le ha cesado como portavoz de la formación política en las Cortes de Aragón. "Maru Díaz me ha enviado esta mañana un mensaje de Telegram en el que me informa que me cesa como Portavoz en las Cortes de Aragón, función que ya no ejerzo tras una votación on line en el Consejo Ciudadano y sin debate previo", ha escrito Escartín tanto en Facebook como en Twitter.

A los pocos minutos, Podemos Aragón ha hecho pública una nota informando de que "continúa el proceso de elección de sus caras visibles con vistas al 2023" y que Marta de Santos será la nueva portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, mientras que Marta Prades ejercerá de portavoz adjunta. La justificación es renovar algunos cargos de "cara al próximo año electoral" y también en sintonía con la elección, hace unos días, de María Goikoetxea como líder de Podemos en Zaragoza.

Según Nacho Escartín, el anuncio ha sido "sorpresivo", pero él "acata" la decisión tomada y dice que seguirá "trabajando con alegría y rasmia para mejorar la vida de la gente". A su juicio, Maru Díaz, que también es consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, lo hace para poner en el cargo a "personas de confianza". "Políticamente, creo que es el momento de sumar, y por eso asistí el pasado viernes al acto de Yolanda Díaz. Toca recuperar esperanza y personas, para conseguir mejores resultados políticos para cambiar la vida de la gente", ha continuado explicando Escartín.

Su sustituta, Marta de Santos (Barcelona, 1979) fue directora general de Cambio Climático en el Gobierno de Aragón, desde agosto de 2019 hasta agosto de 2021. También fue alcaldesa de Murillo de Gállego durante dos legislaturas y ha participado activamente en muchas organizaciones sociales y en entidades medioambientales como Coagret (Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases), Cuenca Azul (afectados por obras hidráulicas de la Cuenca del Ebro), Movimiento LindaNO o Rapa (Red Agua Pública de Aragón).

Marta de Santos, en un acto de Podemos Aragón. José Miguel Marco

Para el que fuera hasta ayer mismo portavoz de Podemos es imprescindible ahora "no olvidar el foco de lo importante". Se refiere a la necesidad de "consolidar los avances y ampliar los derechos a unas vidas dignas y con bienestar" tanto en el gobierno de España como en el de Aragón, donde Podemos forma parte del cuatripartito que sacó adelante la investidura de Javier Lambán.

En este sentido, Escartín continúa su escrito asegurando que "Feijóo no es la alternativa para nuestra sociedad, porque su único proyecto es desmontarlo todo. Para que no lo logre, nos necesitamos a todos y a todas. Aquí no sobra nadie y, con ese ánimo constante y positivo, voy a seguir sumando". Escartín se despide de la portavocía asegurando que ha intentado dar voz a "los retos colectivos del presente y futuro, que necesitan nuestra mejor versión".

Por su parte, Marta Prades es diputada en las Cortes de Aragón desde 2015. En la actualidad, es portavoz en las comisiones de Industria y en la de Vertebración del territorio, movilidad y vivienda. Miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y fue miembro de la Dirección de Podemos Aragón desde 2017 hasta 2020. Nacida en Alcañiz (Teruel) en 1966. Estudió Formación Profesional rama administrativa en el IES Bajo Aragón. Trabajó en diferentes empresas antes de vincularse profesionalmente al Servicio Aragonés de Salud, tanto en Atención Primaria como Especializada, obteniendo su plaza como personal estatutario en 2011. Es miembro de las plataformas en defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales del Bajo Aragón y del Bajo Aragón Feminista y participó en la organización de las Marchas de la Dignidad del 22M.