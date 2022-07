Las urgencias hospitalarias de Aragón crecen un 8% y cada día se atienden hasta 1.800 personas

Entre 1.600 y 1.800 personas están siendo atendidas diariamente por los servicios de urgencias de los hospitales aragoneses, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad. Se trata de un 8% más que el año pasado y, según apuntan los sindicatos, el Royo Villanova y el Miguel Servet son los centros que se encuentran más saturados.

El Royo Villanova, uno de los dos hospitales que trata a los residentes en la margen izquierda de Zaragoza, llegó a tener este jueves hasta 14 pacientes que no cabían en las salas de observación, según la información facilitada por CSIF. Recordaron que tanto el centro como el servicio de urgencias "se han quedado pequeños para la población que atienden", por lo que se saturan con "asiduidad".

Una situación que se vuelve todavía más comprometida en jornadas como las de esta semana, en las que se ha producido un aumento de las atenciones –tanto por covid como por el calor y también por otras patologías de menor gravedad–. Así, en el Miguel Servet este jueves todavía había una decena de pacientes en los pasillos.

Fuentes del centro reconocieron que está habiendo más atenciones que otros años, después de que este martes llegaran 391 pacientes al servicio de urgencias. El miércoles fueron 380, pero ambos se encuentran por encima de la media para esta época del año, que ronda los 350 y 360 enfermos. Si bien, recordaron que están lejos de los 507 registrados el pasado 20 junio e incluso de los 445 del 4 de julio.

Alrededor del 12% de todos estos pacientes finalmente tienen que ser ingresados y, como consecuencia, desde el lunes, el hospital de referencia de Aragón está derivando enfermos tanto al San Juan de Dios –dos el martes y otros tantos el miércoles– como al Militar –cuatro el martes y tres el miércoles–.

Desde CSIF detallaron que en Calatayud también se concentra "bastante" demanda asistencial, con 16 pacientes en observación, mientras que en Huesca "hay mucho movimiento", pero todavía no se puedo hablar de saturación. El resto de centros hospitalarios, afirmaron, no presentan problemas de este tipo.

Falta de facultativos

"Se han quedado muchas vacantes sin cubrir, tanto en los hospitales como en los centros de salud", recordó Merche Otín, secretaria general de CESM Aragón. Y precisamente esa falta de facultativos en Atención Primaria podría afectar al aumento de las atenciones de urgencias. "No hay médicos para poder contratar y, al haber menos profesionales en Primaria, las personas que tienen una dolencia se trasladan allí aunque de base no requieran ir a un hospital", recordó Delia Lizana, representante de Sanidad de CC. OO. Aragón, quien alertó de que este problema no es puntual y se podría enquistar en el sistema sanitario aragonés debido a que muchos residentes, cuando acaban su formación, "se van a trabajar a otras comunidades autónomas".

Las condiciones laborales y económicas suponen el principal escollo, según detalló Lizana. En este sentido, explicó que en la central que representa se han recibido quejas respecto al trato recibido por profesionales que se desplazan a los centros periféricos. Y el problema no acaba ahí. En la Comunidad también hay déficit de personal de enfermería e incluso auxiliares. "Mientras tanto, la gerencia del Salud todavía no nos ha reunido a pesar de que pedimos hace casi un mes que se convocara la mesa sectorial", lamentó.