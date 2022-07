Aragón suma 270 casos de meningitis desde el año 2000, ninguno este 2022

Aragón, en lo que va de 2022, no ha notificado ningún caso de enfermedad meningocócica (EM), aunque suma 270 casos desde el año 2000, de los cuales en Zaragoza se notificaron 188, 57 en Huesca y 25 en Teruel.

La EM es una Enfermedad de Declaración Obligatoria y urgente, pues exige una intervención inmediata de Salud Pública para prevenir la aparición de casos secundarios en el entorno del paciente, según se recuerda en el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (Besa) publicado este jueves.

Esta patología está causada por la bacteria Neisseria meningitidis, con 13 serogrupos, cinco de los cuales (B, C, W, X e Y) causan la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica invasiva. La distribución geográfica y potencial epidémico varían según el serogrupo.

En España, durante la temporada actual (semanas 41/2021-26/2022), el número total de casos declarados (confirmados, probables y sospechosos) ha sido de 72, con una tasa de incidencia acumulada de 0,15 por 100.000 habitantes.

Del total de casos confirmados (63), 31 pertenecían al serogrupo B, dos al serogrupo C, tres al serogrupo W y cuatro al Y, y, para doce casos, el serotipo resultó desconocido. La letalidad fue del 6,9 %, por la especial situación derivada de la pandemia de covid-19.

En Aragón, de los 270 casos notificados en los últimos 21 años, el serogrupo predominante fue el B con 125 casos, seguido del C. De los diez casos notificados en 2020, dos pertenecían al serogrupo W, uno al C y el resto no se pudo serogrupar; El pasado año 2021 se notificó un caso en paciente oncopediátrico con Neisseria spp no concluyente.