El incremento de precios, imparable en Aragón: “Compras cuatro frutas y verduras y te gastas el doble que antes”

Los aragoneses siguen sufriendo la incesante subida de los precios. Con la inflación desbocada, muchos de ellos se ven obligados a reducir los gastos y adquirir menos cantidad de alimentos que antes, o bien darse menos lujos para aligerar el coste de la cesta de la compra.

Ana y Enrique paseaban este miércoles por el Mercado Central de Zaragoza mientras observaban el precio de las frutas y verduras, sin ninguna bolsa en la mano. "Hemos notado mucho la inflación. Compras cuatro frutas y tomates y la factura asciende al doble de lo que gastabas antes", se lamentó el matrimonio. Para ellos ha subido el precio "de todo", pero en lo que más lo notan es en los alimentos básicos. Julio Artigas, dueño del puesto Frutas Furrugachas, corroboró el alza de los importes. "La gente se queja mucho de que el precio de algunos artículos está alto. El plátano ha bajado un poco, pero nunca había estado tan caro. El melocotón bueno igual. Hay una diferencia de precio de más del doble en comparación con antes", explicó el regente de la frutería-verdulería.

"Tengo que andar mirando más los precios. Yo no era derrochadora, pero ahora todavía menos. Si me tengo que privar de otras cosas que no sean alimentación, lo hago", detalló Isabel Juan. La zaragozana aseguró notar la subida de los precios "en general", pero sobre todo en alimentos como la carne, el pescado o la fruta.

En el puesto 78 del mercado zaragozano se encuentra Carnicería Redondo. Moisés Alemán, tras el mostrador, confirmó que "los artículos más baratos han subido mucho de precio. Si no hay alimento para el ganado o asciende el coste de la gasolina, repercute en el importe". Por ello, el carnicero ha tenido que elevar los precios. "La gente se queja mucho, algunos con razón, pero hay cosas que son inevitables. El cerdo lo hemos intentado mantener, pero ha subido, al igual que ocurre con la ternera. Se ha notado muchísimo la inflación", sentenció Alemán.

En el Mercado Central, algunas de las conversaciones entre los ciudadanos hacían alusión a los altos precios. "Se han encarecido todos los alimentos, pero aún así los mostradores están llenos de gente porque, al final, tenemos que comer", dijo Antonio Marín. En el caso de Rocío Palomar, donde más ha notado la inflación ha sido en las grandes superficies. "En el mercado solo he visto algunas subidas puntuales, como en el pescado o la carne, pero tampoco en exceso", reconoció. En concreto, le ha afectado el incremento de precio de los artículos de limpieza.

No opinó lo mismo Carlos Barrera, tras el mostrador del puesto Pescadería Pablo Mar. "En el pescado ha habido subidas muy puntuales por culpa del incremento de las materias primas o de los carburantes, pero en muchos artículos tenemos el mismo precio que hace cuatro años y la gente eso no lo sabe", aseveró el pescadero.