Los colegios de la Romareda buscan el amparo del Justicia

Varias familias de los colegios Cesáreo Alierta y Margarita Salas se han unido en una plataforma en busca del amparo del Justicia de Aragón después de que los respectivos consejos escolares hayan modificado el horario lectivo para acabar las clases una hora antes sin el beneplácito de la mayoría de los progenitores. Una situación completamente legal, pero que consideran se ha llevado a cabo de manera "precipitada" e "improvisada".

La plataforma ya había elevado sus quejas ante el Departamento de Educación, aunque con escaso éxito. Ahora confían en el Justicia, quien ha admitido a trámite su reclamación. Recordaron que las familias tienen "derecho" a estar informadas de este tipo de decisiones y criticaron que no se haya "previsto una solución" para los problemas que se generarán, dado que los alumnos de los otros dos colegios públicos de la zona –Doctor Azúa y César Augusto– seguirán saliendo a las 17.00. Comparten con ellos el servicio de transporte y también las extraescolares.

Más información Los colegios de Zaragoza Cesáreo Alierta y Margarita Salas modificarán su horario

En el colegio Cesáreo Alierta, explica la plataforma, el cambio se aprobó el pasado 30 de junio, "sin haber tenido en cuenta la opinión mayoritaria de las familias". En un sondeo llevado a cabo a finales de junio por el equipo directivo solo hubo 87 votos a favor de esta medida frente a los 203 que se contabilizaron en contra. Otras 57 no llegaron a pronunciarse.

Lo mismo ocurrió en el Margarita Salas, aunque la votación fue algo más ajustada –187 personas en contra y 164 a favor–. Las familias de este centro aseguran sentirse "estafadas" pues el equipo directivo no ejecutó el resultado –como había asegurado previamente– y, además, durante el Consejo Escolar en el que se modificó el horario se produjeron un "cúmulo" de irregularidades. "La aprobación del cambio de horario no estaba explícitamente incluida en el orden del día (constando únicamente un punto de horario curso 2022-2023), la documentación necesaria no se envió junto con la convocatoria de la reunión y no se permitió que dos consejeras asistieran por videoconferencia, siendo que sí que se había hecho así en este curso", explican.

Además, denuncian que tampoco se han tenido en cuenta las condiciones laborales de las monitoras que con su labor "permiten el normal funcionamiento de ambos centros en el periodo intercesiones, así como de los servicios de transporte y comedor".