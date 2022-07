Las piscinas que vieron a los primeros bañistas en Zaragoza

Los ‘millenials’ no conocen un verano sin piscinas. Y menos aún la ‘Generación Z’. Sin embargo, antes de los años 20, en Zaragoza solo era posible darse un chapuzón en los ríos. Lo cierto es que las temperaturas no eran tan tórridas como ahora, pero aún así eran muchos los que pasaban los meses de verano a las orillas del Ebro. Era la única forma de refrescarse. No existía el aire acondicionado e ir a la playa no era una cuestión tan sencilla como lo es ahora.

Pasar las tardes en el río Ebro se convirtió en uno de los planes estrella hasta tal punto que unos cuantos bañistas fundaron ya en 1925 un grupo social llamado Centro Naturista Helios y se juntaban para pasar las tardes cerca de donde ahora está el puente de Santiago. Para entonces, el Iberia C. S. ya tenía piscina. De hecho, fue la primera que se construyó en la capital aragonesa y desde un primer momento ya organizaban campeonatos de natación.

Después llegó la de Helios, que cambió su nombre y sustituyó Centro Naturista por Centro de Natación. Pasaron de comprar un chalet que tenía acceso directo al Ebro a inaugurar su primera piscina al aire libre en menos de 10 años. Concretamente, fue en 1935 cuando, gracias a las aportaciones de los socios, los primeros bañistas pudieron zambullirse en su propia piscina –de 33 metros–. "Compraron terrenos e hicieron la primera que tenía trampolines, algo muy habitual en aquella época. Desde un primer momento, se impulsaron los deportes de agua como la natación", cuenta el presidente de Helios, José María Esteban Celorrio.

Después llegaron la de Las Palmeras, situada en el Parque Grande, también el Stadium Las Fuentes, en Compromiso de Caspe, y Delicias, en vía Hispanidad 71. También clubes como Stadium Casablanca –se inauguró en 1948 con una piscina olímpica–, El Olivar –que en 1963 ya presentó un proyecto en el que se incluían zonas exclusivas para el baño– o Stadium Venecia –en 1966 ya contaba con dos piscinas–.

A mediados de los años 60 también se construyeron piscinas en el parque Bruil y en el Tío Jorge, sin embargo, se cerraron dos décadas después por motivos de salubridad y seguridad. En ese momento, existían multitud de posibilidades para pasar el verano a remojo, sin embargo, quizás no estaba aún al alcance de todos los bolsillos.

Con el tiempo, dejó de ser un servicio exclusivo. La primera piscina pública fue la de la Hípica, que se inauguró en 1980 tras ser cedida por la antigua Sociedad Hípica. En ese momento, darse un chapuzón pasó a ser más accesible que nunca. Los usuarios tuvieron aquel verano la posibilidad de acceder mediante abono o con entradas sueltas. El coste de estas últimas era de 75 pesetas para los adultos, 50 para los niños de entre 5 y 15 años y 35 para los jubilados y pensionistas.

"Las piscinas privadas cayeron al nacer las públicas. No se podía competir. Sin duda fue un antes y un después en la historia de estas instalaciones. Es cierto que algunas sobrevivieron, que son los clubes que existen actualmente, pero pasaron malas rachas", resalta Jesús Morte, que fue administrador de Las Palmeras, Stadium Las Fuentes y Stadium Venecia y ahora es el presidente del grupo Parque de Atracciones.

Después, el Ayuntamiento fue incorporando piscinas a su red municipal y construyendo nuevas en los barrios de la ciudad durante los años 90. A día de hoy hay más de 20, número al que se acercan también las instalaciones privadas, pertenecientes a clubes como El Olivar, Casablanca, Helios y Stadium Venecia, entre otros.