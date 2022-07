Comienza la Evau extraordinaria más numerosa tras dos cursos con las calificaciones al alza

Un total de 1.233 alumnos se presentan este lunes a la convocatoria extraordinaria de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau). Comenzarán con las pruebas de las materias comunes -Lengua Castellana y Literatura serán por la mañana e Historia e Inglés, por la tarde-, mientras que el resto tendrán lugar entre mañana y pasado. Se trata de la convocatoria extraordinaria numerosa de los últimos años, superando la de 2016, cuando hubo 1.198 inscritos y se produce, además, en un contexto de aumento de calificaciones. Al menos, así ha sucedido en los dos últimos años, según los datos publicados por el Ministerio de Educación y FP.

La nota media de los aragoneses que se presentaron el año pasado a esta fase extraordinaria -que por primera vez se celebraba en julio en lugar de en septiembre- fue de 5,94, la más elevada desde 2015 (5,6), primera de la que se ofrece información. Este cambio de tendencia es especialmente significativo desde 2020, cuando se modificó el modelo de examen por la pandemia. Desde entonces, los alumnos tienen una mayor opcionalidad y esto provoca un incremento de las calificaciones. Si se analizan los datos conjuntos de las notas medias de la fase general (la que suma hasta 10) de la prueba ordinaria y la extraordinaria se puede comprobar cómo se pasa de un 6,5 a un 7 en seis años.

Este aumento de buenas calificaciones en la Evau también va precedido, aunque de manera más sutil, por una mejora de las notas medias en bachillerato. En el curso 2021 -todavía no están disponibles los de 2022- tuvieron un 7,9; mientras que en 2020 fue un 7,6 y en los dos anteriores, un 7,5. Los equipos directivos de los institutos no tienen la sensación de que se hayan "inflado" las notas, aunque reconocen que el nuevo examen de la Evau otorga ciertas "facilidades" a los estudiantes.

También lo ve así Fernando Zulaica, coordinador de la Evau en la Universidad de Zaragoza, quien recordó que en 2020 y 2021 existía "plena justificación" para este tipo de ejercicios, no así en el curso actual. "La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) recomendó cambiar nuevamente el modelo a uno que tuviera optatividad pero de manera más cerrada. Desde el Ministerio de Educación no se consideró oportuno", recordó.

Efectos en los grados

El hecho de que cada vez haya mejores calificaciones ha provocado que hasta un 26% de aragoneses obtuviera más de un 8 de media entre los aptos de la fase general del año pasado. Una cifra que contrasta con el 19,43% que conseguía este hito en 2019, el 20,26% de 2018 o el 17,87% de un año antes, según los datos difundidos. Todavía no hay información de 2022 puesto que se obtiene con los resultados de la prueba ordinaria -junio- y la extraordinaria, que se lleva a cabo estos días.

"Esto provoca un efecto directo en la universidad, ya que se mantienen los criterios de concurrencia competitiva, pero al elevarse tanto las notas, no se discrimina el buen estudiante del excelente", lamenta Zulaica. Y el movimiento de calificaciones no se queda solo ahí. Mientras que en la prueba de 2019, el 33,13% del alumnado tenía una nota entre 4 y 6; en 2021 apenas era del 24,54%. Es decir, los alumnos con peores resultados cada vez son menos, mientras que el efecto dominó hace que crezcan las calificaciones elevadas. Y este año, aunque todavía no hay datos concretos, el porcentaje de aprobados de la fase ordinaria ha sido similar al de 2021: más de un 97% ha superado la prueba.

Todo esto se traslada a las notas de corte y a los conocimientos adquiridos por los jóvenes. "Ahora que hay que volver a elegir titulación, seguramente nos encontraremos con un aumento de las notas de corte. En 2019 el acceso a Medicina estaba en 12,516; al año siguiente pasó a 12,735 y en 2021 fue de 13,031", ejemplificó.

Además, Zulaica recordó que los alumnos deberían "tener conocimiento de todo lo que aparece en los estándares de evaluación", pero con este modelo de examen no todos lo tiene, ya que "permite sacar buena nota sin haber estudiado todas las partes". Por ejemplo, un alumno puede conseguir un 10 en Matemáticas sin controlar la estadística, siempre y cuando el resto de áreas las domine. "De este modo, se está accediendo a titulaciones con carencias importantes en algunos módulos", reconoció.

Cambios para 2024

Y así seguirá hasta que la Evau se modifique en 2024 a consecuencia de la implantación de la nueva ley educativa, la Lomloe. La intención de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, es respetar "la autonomía de las comunidades", pero también crear "una prueba más homogénea". Todavía no se ha definido, pero sí que ha transcendido que no se contempla la existencia de un único examen. El borrador se presentará este mes.

Calendario

Exámenes. Las pruebas extraordinarias se llevarán a cabo el 4, 5 y 6 de julio. Como en la ordinaria, se comenzará con el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. Por la tarde será el turno de Historia de España e Inglés.

Resultados. Los jóvenes conocerán el día 12 la nota que han obtenido y si tienen alguna posibilidad de entrar en la titulación deseada. En el caso de que no estén conformes podrán pedir una segunda corrección entre el 13 y el 15 de julio.

Admisión. El periodo extraordinario se alargará hasta el 19 de julio. Preferentemente se hará de manera ‘online’, aunque también se podrá hacer en los respectivos centros.