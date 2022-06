¿Cómo reclamar la nota de la Evau?

Es muy común recibir la calificación de alguna prueba académica y no estar de acuerdo con el resultado, mucho más si se trata de la Evau, puesto que de ella depende acceder al grado universitario que se desea, además de haber dedicado horas y horas a prepararla. Por eso y porque los tribunales de corrección también fallan existen dos opciones para reclamar el resultado.

Una de las opciones es pedir una segunda corrección a través de un formulario disponible en la web de la Universidad de Zaragoza y al que solo se puede acceder con el NIP y la contraseña administrativa que poseen todos los examinados. El plazo para presentar la solicitud y para la convocatoria ordinaria es decir, la realizada entre los días 7, 8 y 9 de junio comienza este jueves 16 y termina el próximo lunes 20 de junio. Para aquellos que realicen las pruebas en julio el plazo para solicitar esta segunda corrección será desde el 13 al 15 de julio.

No obstante, hay que tener en cuenta que a través de esta opción, la calificación puede ser inferior a la obtenida en un primer momento, ya que la nota válida será la que resulte de realizar la media aritmética de las calificaciones obtenidas en ambas correcciones.

En el caso de que la diferencia entre los resultados de la primera y segunda corrección sea de dos o más puntos, se llevará a cabo una tercera corrección por parte de otro profesor especialista distinto a los anteriores.

Cuando la corrección esté realizada los resultados se podrán consultar, también con el usuario y contraseña personales, a partir del 28 de junio para la convocatoria ordinaria, y el 22 de julio para la extraordinaria, en la Secretaría Virtual de Unizar. Si en este caso, la calificación tampoco es satisfactoria el siguiente paso sería realizar una reclamación ante la Comisión Organizadora entre el 29 de junio y 1 de julio para la ordinaria y entre el 25 y 27 de julio para la extraordinaria.

Sin embargo, esta reclamación puede hacerse directamente sin haber solicitado previamente la segunda corrección. En este caso no se realizará ninguna enmienda en el ejercicio, sino que tan solo verificará que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existe ningún error material en el cálculo de la calificación final. Por eso mismo, tal y como destacan desde Unizar, en el caso de acudir a esta comisión no existirá la posibilidad de solicitar una segunda corrección.

Este documento oficial, que también está disponible en la sede electrónica de la Universidad, puede presentarse en distintos lugares como en el Registro General de la Universidad de Zaragoza o en cualquiera de los auxiliares, así como en el Registro Electrónico, en una oficina de Correos, en embajadas o consulados de España en el extranjero, en oficinas de asistencia en materia de registros, o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Las resoluciones serán enviadas a los domicilios de los interesados.

Quiero ver mi examen

También será posible ver el examen corregido, sin embargo, hay que esperar a que terminen los procesos de segunda corrección y de reclamaciones. Se tendrá que realizar una solicitud para que se adjudique un lugar, día y hora para el visionado. Las citas establecidas se publicarán el 7 de julio en el Tablón Oficial de la Universidad de Zaragoza que puede ser consultado a través de la misma web.

La petición de cita se realizará entre el 29 de junio y 1 de julio para la convocatoria ordinaria, y entre el 25 y 27 de julio para la extraordinaria, cuyos encuentros se darán a conocer el 2 de septiembre.