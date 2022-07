Una campaña de cereal en Aragón con demasiados interrogantes

Las cosechadoras están en el campo. Tuvieron que salir unos diez días antes de lo que suele ser el comienzo normal de la campaña porque unas abrasadoras temperaturas cuando todavía no había llegado el verano provocaron una maduración acelerada del grano precisamente cuando los campos habían recuperado el deseado verdor tras las bienvenidas lluvias primaverales.

Los cereales son conscientes de que la cosecha que llegará este año al granero será menor de lo que se esperaba, en algunos casos se reducirá incluso a la mitad. Pero pocos quieren poner cifras o hacer previsiones.

Los últimos en hacerlas han sido Cooperativas Agroalimentarias. En su primera estimación, esta organización prevé que la cosecha de cereal en el conjunto del país se situará en el entorno de los 17,6 millones de toneladas. La cifra es significativa porque supone un descenso del 29,6% respecto al año anterior y de un 28,5% si se compara con la media de los últimos cuatro años.

En Aragón, la cosecha también se espera muy mermada. Los cálculos de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón hablan de una cosecha de 2,9 millones de toneladas (2,75 millones de cereal de invierno), que supone un descenso del 22,42% respecto a la producción del pasado año y una cifra muy alejada de las casi 3,7 millones de toneladas en las que se sitúa la media de los tres últimos años, en los que, también hay que recordar, se han producido producciones históricas y de récord.

En cualquier caso, desde Cooperativas Agroalimentarias ponen "mucha cautela" a estas estimaciones. Aseguran que las predicciones son cada vez más complejas porque el número de hectáreas sembrada cada vez llega más tarde y hay que trabajar con datos del año anterior. Pero sobre todo porque el resultado de la campaña todavía continúa siendo una incógnita y es difícil predecir cómo serán los rendimientos. "Hasta que no entran las máquinas, no se pueden aventurar cifras", insisten desde esta organización, que señalan que si bien hay zonas que "están mejor de lo que se temía", lo que está claro es que "la producción va a ser muy poco homogénea, ya no por comarcas, sino incluso en municipios vecinos".

Y eso preocupa porque la demanda de cereal en España se sitúa en el entorno de las 33 o 35 millones de toneladas. "Pero este año apenas tenemos 17 millones", recuerdan desde Cooperativas, que alerta de que eso significa que "se necesita el equivalente a otra cosecha más". Una necesidad que se presenta precisamente en un contexto de escasez. La guerra en Ucrania no solo supone la paralización de las salidas de producto de ese país, considerado el granero del mundo, y de Rusia, sino que además ha provocado, en un efecto similar a la caída de las fichas de dominó, que países como la India o Georgia también hayan decidido cerrar sus puertas para evitar la salidas de producto nacional incluso Francia ha puesto límites a sus ventas en el exterior.

Porque no solo la producción está rodeada de incertidumbre. Inquieta también el mercado que "está completamente revolucionado", afirman la organización que representa a las cooperativas. "Hay tanta incógnita en las ventas y el mercado está tan tensionado que cualquier noticia provoca unas inesperadas subidas y bajadas de los precios", explica. Una volatilidad "o especulación", como critican las organizaciones agrarias, que complicando en exceso las decisiones de venta de los agricultores, pero sobre todo, las de almacenistas y cooperativas para los que la campaña presenta demasiados interrogantes.