El Scalextric y Joaquín Cardiel: cuando el bajo de Héroes se sube a lo más alto del podio

Joaquín Cardiel toca el bajo en Héroes del Silencio. En presente, sí; como se ha comentado en infinidad de ocasiones, el grupo nunca ha proclamado oficialmente su adiós, así que en barbecho habría que considerarlo en un largo barbecho. Hace exactamente un año, con la salida al mercado de su disco ‘Emociones’, Cardiel volvía a los titulares musicales gracias a un esfuerzo muy influido por el Moncayo; de hecho, está restaurando una casa en el entorno de la montaña mágica. El disco puso de manifiesto que su gusanillo musical no andaba aletargado en absoluto.

Cardiel vive a las afueras de Zaragoza con su familia, en un entorno natural alejado del barullo ciudadano (solamente los aviones del aeropuerto alteran esa paz) y desde hace unos años dedica sus buenos ratos de ocio a un afición en la que ya destaca; las carreras de ‘slot’, conocidas popularmente por la marca que las hizo mundialmente famosas: el Scalextric.

La sede del ZZ Slot, el club de 17 miembros al que pertenece Joaquín Cardiel desde hace ocho años, está en una nave de Plaza desde 2010. Antes estuvo en Cuarte. Tienen una pista grande con 65 metros de cuerda, otra algo más pequeña de madera y un piso superior con recorridos cambiantes para rally y raid. El club lo preside Rafa Esteban, quien también hace las funciones de director deportivo, tesorero y comercial, además de competir. "Cuando se cumplen seis meses en el club te ganas tu llave de la nave y el código para desconectar la alarma, lo que supone venir a practicar cuando quieras. Horario libre, claro. Lo ideal es integrarse, más allá de las carreras; venir a dar unas vueltas con otros socios, compartir conocimientos sobre la mejora de los coches… es la esencia. Las carreras son la excusa del fin de semana para juntarte más".

Origen y modalidades

Almodeli empezó en 2002 en la Casa de Juventud de las Delicias. "Los de La Almozara -recuerda Jesús- venían a competir y pensamos en hacer un club juntos. Luego pasamos a Cuarte y ahí tomó forma. Ahora aquí, en Plaza, el espíritu es el mismo. Llegamos a estar hasta 60 socios, ahora somos 17 y la media de edad es alta porque la cultura del Scalextric viene de aquellos años".

Sergio Martínez ‘Capi’ lleva 44 de sus 58 años de edad practicando el ‘slot’. Jesús anda por guarismos parecidos. "Jesús es un coleccionista acérrimo de la época Exin, el inicio de este hobby -explica Rafa- que también estaba relacionado con otros juegos como el Ibertren, el Tente, el Exin Castillos… lo de los coches se llamaba Scalextric, la única marca de entonces que fabricaba coches y pistas. El deporte del slot, que significa ranura en inglés, abarca igualmente carreras de caballos trotones, trineos, bicis, sidecares… incluso un Rover Lunar. Si hay pista con ranura y corriente continua, es slot".

Hay varias escalas de vehículos en las carreras. La más común es la 1:32, pero también se compite en 1:28 (más rara) y 1:24 (la más ‘pro’, con chasis metálicos, amortiguaciones de espuma, más velocidad y pistas específicas; la 1:43 es más popular en Estados Unidos. "Aquí tenemos una de madera para esa escala: en su día había una pista en Zaragoza, Minibólidos Le Mans, en el Coso Bajo, en la que se corría con 1:24", explican Rafa, Jesús y Capi. Los tres, por cierto, reconocen que su famoso compañero de club ha cogido bien nivel. "A ver si nos deja ganar alguna -bromean- que ya le vale". El aludido replica con modestia. "Bueno, alguna gano, si éstos se despistan".

Para iniciarse en el tema

Esta afición admite todo tipo de aproximaciones. Hay quien solo colecciona, siempre atento a mercadillos, foros y ferias en forma analógica o digital. Otros son competidores natos en la pista. La del slot es una afición accesible, que además no se ve afectada por la actual escalada de los combustibles sólidos, aunque obviamente los costes se pueden disparar en función de las exigencias personales. El mando básico cuesta apenas 30 euros: un electrónico ya sube a los 120, que en su versión avanzada llega a los 160, mientras que la alta gama se pone en los 250 o 300.

Las carreras generan la misma expectación en adultos que en niños. FRANCISCO JIMENEZ

En cuanto a los coches, los de serie andan entre 50 y 60 euros. En las categorías que admiten cambios y adaptaciones, el precio puede doblarse, y en 1:24, la cosa sí sube: cerca de 300 euros. "Hay competiciones -apunta Cardiel- con desarrollo libre y metes inversión en mejorar suspensiones, ejes de carbono, llantas de magnesio, titanio para aligerar el peso del chasis… es otro esquema".

Rafa explica que cada cual aborda su afición con criterios de inversión personalizados. "Tienes un coche de 40 años y se te rompió un alerón hace 30, le cambiaste las ruedas hace 10, lo dejaste guardado hace cinco y de pronto, lo recuperas. Si corres todas las categorías, te vuelcas… para iniciarse, un mando medianamente digno y dos coches, con eso puedes correr toda una temporada. Además, en las carreras de club decidimos hace tiempo que las carreras serían con desarrollos mínimos, casi de serie, con minúsculos retoques; gana el que más dedo tiene y mejor ha ajustado el coche".

Tener dedo es pilotar fino y agresivo al mismo tiempo. "En eso consiste: en recta vamos todos a fondo, la diferencia la marca el que apura más la frenada y abre ‘gas’ antes de terminar la curva sin derrapar… cuanto más mantengas el coche sobre el carril, mejor tiempo haces", puntualiza el presidente del club.

Competiciones y futuro

Dentro del club se corren seis categorías: la copa BRM, la copa F1, clásicos, grupos C, Grupo 5 y Porsche NSR. Todo de serie y a rodar. "En Zaragoza hay otro club de 1:24 y dos grupos de amigos que tienen pista y quedan con cierta regularidad. Sí podemos decir que tenemos una de las mejores instalaciones de España, 400 metros cuadrados. También hay un campeonato de España digital, en el cual llevamos años destacando, y en Igualada se corre el nacional de todas las categorías en noviembre, incluyendo carreras de resistencia de 12 y 24 horas", aclara Rafa.

Cardiel matiza el tema de la digitalidad. "Si te fijas, hay pistas con una o dos rayas en medio; son las analógicas, cada uno por su carril, y listos. En digital, los coches llevan un chip que se comunica con el mando, y éste se conecta a su vez con el ordenador; puedes cambiar de carril, hay simulación de combustible y las carreras son muy cambiantes, hay adelantamientos… Se compìte por equipos durante 10 horas y del club solemos ir tres o cuatro equipos de tres personas; cada 40 minutos se cambia de piloto".

El músico de Héroes admite que esta afición no ha permeado a las siguientes generaciones. "Mis chavales han venido a algunas carreras -explica Joaquín- pero obviamente prefieren juegos más actuales. Yo también me enganché con el ocho una Navidad, con mi hermano jugábamos partidas y partidas. Ahora con mis hijos lo pedimos a Papa Noel, y al final parece que el regalo era más para el papá que para los hijos. Cuando conocí a Rafa y al club empecé a venir, me fui enganchando y sigo. Lo mío es la velocidad, no hago tanto raid o rally, y tampoco tengo una gran colección, pero cuido bien mis coches".

Joaquín Cardiel tiene su flotilla en un estuche muy manejable. Asoman un Alfa Romeo de BRM en 1:24, dos Fórmula 1, un Porsche 938 de NSR, un Toyota y un Nissan grupo C, un BMW o un Matra Simca clásico. "Vengo todo lo que puedo a rodar los coches y hacer mis ajustes, para que los coches engranen bien y no vayan tiesos, y a trabajar el paso por curva. También me los pinto yo. Los coches de serie tienen un motor de 12 voltios, con un sistema de piñón-corona. Lo ideal para correr más es eliminar rozamientos al máximo, cada uno hace su puesta a punto para mejorar las holguras, pero sin cambiar piezas para mantener la puridad que hemos marcado".

El primer fin de semana de octubre, el ZZ Slot organiza la tercera y última carrera del nacional digital. "Ese día, si todo va bien, nos proclamaremos campeones de España: hemos ganado las dos anteriores. Luego iremos al nacional de Igualada con resistencia, rally y raid, y también correremos las 24 Horas de Scale Auto en diciembre" concluye Rafa.