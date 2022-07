Aragón condena la utilización del Pirineo aragonés para la causa independentista

El presidente aragonés, Javier Lambán, y los partidos aragoneses, salvo IU, condenaron este domingo la utilización de las cumbres del Pirineo aragonés por parte de entidades independentistas de Cataluña y del País Vasco para demandar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La pretensión era iluminar 300 cumbres a lo largo de toda la cordillera, 58 de ellas en Aragón, aunque el seguimiento fue menor del previsto por los organizadores y por las redes sociales solo se tiene constancia de la presencia en alguno de los picos, como el Arriel, Taillón .

El líder socialista recurrió a su cuenta de Twitter para reivindicar que en el Pirineo nació hace mil años Aragón, "una Comunidad que se siente tan orgullosa de autogobernarse como de formar parte de España". Por eso, añadió, "su utilización espuria por los independentistas es una provocación repugnante e inaceptable".

Su reacción generó una ola de comentarios críticos entre independentistas, lo que llevó al presidente aragonés a escribir que el hecho de que respondieran "en tromba los independentistas catalanes da que pensar". A lo largo de la jornada generó 225 comentarios, 191 retuits y 834 ‘me gusta’.

Su vehemencia solo fue compartida entre sus socios del cuatripartito por el PAR. Su portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, exigió el "máximo respeto" para Aragón, trasladó su repulsa por los actos y subrayó el "orgullo" de pertenencia a España y a Europa. "Si quieren, que se pongan los farolillos en su casa toda la noche, pero no en el Pirineo de Aragón porque es la casa de todos los que quieren disfrutar de esta tierra con buena fe", dijo.

La diputada de Podemos Marta de Santos aclaró que no compartir el fondo o el sitio elegido para la movilización, que consideró una "provocación", no les podía llevar a cuestionar el derecho de manifestación y la libertad de expresión. "Son derechos fundamentales recogidos en la Constitución y deben respetarse, aunque no nos guste lo que reivindican, ni las formas ni su contenido", dijo, como tampoco comparte las de los militantes provida.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, tampoco compartió que se "utilice Aragón para batallas de estas características", pidió "respeto" hacia la Comunidad y destacó que la montaña es un espacio de espacio de convivencia.

La oposición tuvo posturas dispares. La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, no dejó de denunciar la "nueva provocación" y considerar "normal" que se reaccione "censurando este tipo de actos", pero a renglón seguido lamentó que el presidente Lamban se agarre "como una lapa a estos temas" para no hablar y abordar de los que realmente preocupan a los aragoneses. "Sería capaz de comparecer por las luminarias en el Pirineo, pero no por las listas de espera sanitarias, de su gestiós. Y a los que llevan más de 200 días una operación sí les preocupa", añadió.

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, calificó la movilización independentista de "aquelarre de supremacistas sectarios, cegados por el odio y los complejos y lamentó que se utilice una "joya de todos los españoles", el Pirineo, para mostrar sus "ansias expansionistas". "Pero a diferencia del PSOE que hoy gobierna España, en Ciudadanos no admitimos ni chantajes, ni amenazas. Todo lo que tienen que hacer es recoger su basura y marcharse por donde han venido", apostilló.

El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, recordó que ya alertaron de la campaña y plantearon sin éxito una iniciativa en el Ayuntamiento de Huesca, por lo que ahora no cabe lamentarse "por un hecho totalmente previsible". También aprovechó para sostener que Lambán tendría que haber trasladado antes sus críticas. No obstante, el presidente ya fue rotundo en su momento y declaró que no iba a admitir en el Pirineo "basura", aunque la reivindicación se ha celebrado igualmente.

El coordinador autonómico de IU, Álvaro Sanz, se desmarcó de la censura y aseveró que Aragón es mucho más y tiene muchas más preocupaciones "que una marcha legal con frontales por el Pirineo, la haga quien la haga". Es más, indicó que le parecía igual de incomprensible reivindicar "no sé qué independencia en Aragón que rasgarse las vestiduras por ello", Y aprovechó para reiterar su rechazo a la unión de estaciones de esquí y a la candidatura olímpica.