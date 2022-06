Mstreinta: la ‘influencer’ zaragozana cuyos ‘looks’ son pura inspiración

“La blogger a la que copiarás los looks si estás embarazada”. “Para vestir bien cada día, deberías seguir sólo a esta instagramer española”. Estos son solo algunos de los titulares de publicaciones especializadas en moda de los últimos años que aparecen en Google al buscar Mstreinta. Detrás de este perfil de Instagram (@mstreinta) está Alba Zapater, una zaragozana que ha hecho de la creación de contenidos un modo de vida.

Alba combina su trabajo como diseñadora de interiores en la empresa de muebles familiar con su faceta de ‘influencer’. Todo comenzó hace ocho años cuando tras perder el bebé que esperaba decidió crear un blog, animada por su marido, para salir de la espiral en la que se encontraba. “Fue un punto de inflexión muy grande. Mi vida cambió”, explica esta joven amante de la moda. Poco a poco lo fue combinando con la creación de contenidos en Instagram.

Actualmente es madre de tres hijos y recuerda que fue durante el embarazo del primero de ellos cuando al compartir sus looks ‘premamá’ comenzó a construirse su comunidad de seguidoras, muchas de las cuales la acompañan hoy en día y se han creado “bonitas amistades”. Poco a poco, lo que empezó como un hobbie se convirtió en una profesión que genera una importante fuente de ingresos. Un trabajo que avalan sus más 180.000 seguidores y colaboraciones con marcas tan reconocidas como H&M o El Potro.

Detrás de ese éxito hay muchas horas de trabajo. “Esto hay que vivirlo para entender el trabajo que conlleva, sobre todo el estrés que puede generar a nivel psicológico, ya que tú eres la maquilladora, la que eliges el look, la localización y hasta el marketing”, reconoce Alba refiriéndose a cada publicación que realiza en Instagram. Como persona perfeccionista, “cuando llevas ocho años en esto no te sirve cualquier cosa”, de ahí que cada detalle cuente a la hora de realizar una fotografía. “Y eso lo saben las marcas”, matiza. En este sentido, Alba insiste en que “solo acepto campañas con las que me siento identificada, que sean fieles a mi estilo”. Un estilo que define como “casual aunque me gusta mucho mezclar”.

Además de su cercanía con sus seguidoras, considera que la clave de su éxito es que las prendas que lleva en sus looks son “accesibles para todo el mundo”. Pero en su ‘feed’ de Instagram hay mucho más que moda. También hay hueco para fotografías sobre decoración y viajes de los que disfruta junto a su familia. Muchas de esas escapadas las hacen por Aragón, “que intento promocionar todo lo que puedo”, afirma.

Aunque reconoce que “hace malabares” para llegar a todo, no descarta retomar próximamente su blog -el cual tiene abandonado desde hace unos meses por falta de tiempo y por la rapidez que ofrece Instagram-, ya que “ofrece un contenido de valor que fue la base de todo”.