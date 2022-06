Lambán: “No solo no voy a cesar a la consejera de Sanidad sino que tiene mi más absoluto apoyo”

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado rotundo este miércoles al responder a la petición del PP que ayer pidió el cese de la consejera de Sanidad, Sira Repolles, al considerar que su gestión ha sido “nefasta”. “No solo no voy a cesar a la consejera sino que tiene mi más absoluto apoyo por la labor realizada en un momento complicadísimo”, ha señalado el jefe del Ejecutivo aragonés, que ha pedido al principal partido de la oposición “más responsabilidad, menos cinismo y menos hipocresía” cuando se refiera a la Sanidad. Porque, ha recordado, cuando el PP gobernó “recortó presupuesto, personal y no puso ni un solo ladrillo para construir nuevos centros”.

Lambán ha recordado que el Gobierno aragonés ha tenido que enfrentarse a una pandemia “que ha causado unos destrozos a los que ahora hay que hacer frente”. Y ha asegurado que “se está haciendo bien”. Como ejemplo ha destacado la reducción de las listas de espera, la puesta en marcha de un plan de mejora en la Atención Primaria, la presentación de un plan de salud mental o la construcción de dos hospitales en Teruel. “De hecho el presupuesto para esta materia alcanza los 2.300 millones de euros, la cifra más alta de la historia, en un momento en el que incluso el Gobierno central está pidiendo rebajar estas cuantías”, ha añadido.

Para ilustrar el “buenhacer” del Ejecutivo regional, el presidente ha echado mano de los números, no sin antes recordar que mientras que en Madrid, donde gobierna el PP, “se resuelve el problema de falta de profesionales para cubrir las plazas de los centros de salud colocando papeles a la puerta que dicen ‘cerrado por falta de médicos”. “Nosotros ponemos soluciones”, ha insistido Lambán, que ha detallado que mientras que en el último de año de legislatura del ejecutivo del PP el número de efectivos sanitarios se redujo en 405 personas, con el Gobierno socialista se han incorporado por el contrario 5.500 personas.

Además, desde el 1 de enero de 2021 y el mismo día de 2022, “el número de efectivos sanitarios de la Comunidad se ha incrementado un 12%, mientras que este porcentaje apenas es del 2,6% en el conjunto del país”, ha señalado el jefe del Ejecutivo regional, que ha insistido en que si Argón tiene problemas para hacer frente a las dificultades que ha provocado la pandemia, “imagínese como están otras comunidades gobernadas por el Partido Popular”, ha añadido.

Por eso, el presidente ha dado su apoyo a Repollés lamentando que el PP “en vez de arrimar el hombro lo que hace de manera poco ejemplar es aprovechar las circunstancias para criticar la gestión de Sanidad”.