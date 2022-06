PP y Cs en Calatayud pedirán a la DGA que rectifique sobre el pliego de las ambulancias

Los grupos políticos de PP y Cs en el Ayuntamiento de Calatayud, que forman el equipo de gobierno, han registrado una moción, para debatirse en el pleno de este jueves, en la que instan al Gobierno de Aragón a "retirar el pliego de condiciones del Transporte Sanitario Urgente de Aragón", además de "revisarlo y modificarlo, recuperando la presencialidad de la uvi secundaria del hospital Ernest Lluch durante 24 horas".

En la segunda de las demandas de la misma iniciativa, ambas formaciones plantean que las comarcas de la Comunidad de Calatayud, del Campo de Daroca y del Aranda soliciten "la recuperación de la presencialidad de las ambulancias de soporte vital básico de Daroca, Illueca y Ariza y de la uvi secundaria del Ernest Lluch".

También, añaden, reclaman a la DGA "la implantación de un helipuerto en las inmediaciones del Hospital de Calatayud, ofreciéndose para ello el espacio que así se determine".

Entre sus argumentos, conservadores y liberales exponen que "en Aragón concurren la totalidad de determinantes que complican el transporte sanitario urgente: núcleos aislados, baja densidad de población, dispersión y carreteras deficientes". Así, concretan que Daroca tiene una densidad de 4,97 habitantes por kilómetro cuadrado, el Aranda de 11,66 y la de Calatayud de 14,71.

A su vez, puntualizan que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, "ha manifestado en reiteradas ocasiones que el actual modelo de transporte sanitario urgente en la comunidad autónoma es manifiestamente mejorable". "La actual empresa concesionaria ha sido denunciada en varias ocasiones por incumplimiento en sus compromisos, especialmente en la provincia de Huesca", concretan.

De igual forma, concretan que el análisis del anexo II del pliego "muestra ausencia de presencialidad y la localización de 12 horas de SVB en Utebo, Zuera, Illueca, Ariza, Borja, Daroca, Luna, Herrera de los Navarros, Maella o Sástago dentro de la provincia de Zaragoza".

Sostienen que la uvi secundaria sufre un recorte de 12 horas presenciales, tampoco localizadas, en el ámbito del hospital Ernest Lluch. "La lectura de este recorte es sencilla de interpretar: dos traslados interhospitalarios no podrán coincidir en el tiempo a partir de las 21.00. Deberá esperar a que sea remitido de Zaragoza ese recurso", indican.

Insisten en el documento que esta situación es "relativamente frecuente y preocupante en un centro hospitalario que no dispone de personal especialista en cuidados intensivos". "El tiempo es un factor importantísimo no contemplado en el ámbito hospitalario y requiere reconsiderar el horario de presencialidad eliminado", ahondan.

Incluso concretan que "no aparece reflejado en el pliego la ampliación del horario de helicópteros". "No obstante, no se dispone de infraestructuras adecuadas ni existe un planteamiento a los municipios. A pesar de ello han existido notificaciones a la consejería ofreciendo alternativas que no han obtenido respuesta", recuerdan.