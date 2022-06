"Llevamos vehículos que tienen más de 20 años", denuncian los agentes forestales

"A día de hoy un APN puede desarrollar su trabajo en un vehículo amarillo, verde, granate, color tierra o blanco y con las pegatinas del departamento y del cuerpo de APNs que se caen a trozos, ilegibles y descoloridas por el sol, y la mayoría sin ningún tipo de logomarca ni característica notable que lo identifique como tal". Es la denuncia que escucharon los parlamentarios aragoneses a finales de mayo durante la comparecencia en las Cortes de la Asociación de Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón (Aapna) para denunciar las carencias que sufren. Esas condiciones dan lugar a numerosos problemas, añadieron, que en algunos casos resultan incluso peligrosos. "El ciudadano no puede identificar correctamente al APN como agente de la autoridad en su tarea de control de caza o en cualquier otra circunstancia".

La asociación se ha sumado a las críticas formuladas por el sindicato UGT, que denunció el uso por parte de los agentes de vehículos particulares para realizar su trabajo ante la escasez y antigüedad del parque móvil oficial. Incluso la agente que siguió y localizó al presunto pirómano de Sigüés lo hizo con su coche y pinchó una rueda en un camino.

"Solo un pequeño porcentaje de vehículos que corresponden a las últimas adquisiciones están debidamente rotulados, pero a día de hoy ninguno dispone de la señalización V1 de vehículo prioritario según reglamenta la DGT", afirma el presidente de la Aapna, Javier Escorza, quien destaca la paradoja de que la mayoría de vehículos que participan en una emergencia como es un incendio forestal, los de los Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, ambulancias, e incluso las autobombas del Gobierno de Aragón, están dotados de dispositivos V1 (las luces rotativas azules) que los identifica como vehículos prioritarios, aumentando su seguridad y visibilidad, "mientras que ningún vehículo de APN, que ejerce de director de extinción, lleva instalado este simple dispositivo". Puede parecer un detalle, pero "afecta claramente a la seguridad en un escenario donde los nervios y las prisas están siempre a flor de piel", añade.

A esto se suma el estado actual del parque móvil que utilizan los APN, que denuncian el incumplimiento de las promesas, tanto del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, como del director general del Medio Natural, Diego Bayona. "Propuestas que no se han ejecutado, vehículos que no han llegado y el estado del parque móvil sigue empeorando", según Escorza, quien asegura que desde 2020 no se ha entregado ningún vehículo nuevo.

Como dato indica que solo en el Servicio Provincial de Zaragoza faltan más del 25% de los vehículos necesarios, según el estudio realizado por la Secretaría General Técnica, "y más del 25% de los que están operativos superan los 20 años de antigüedad, siendo su estado lamentable". "No es muy diferente la situación en las otras dos provincias".

La asociación demanda que el departamento asuma la necesidad de dotar de unos vehículos adecuados y que cumpla con todas las prestaciones para ser usados en los montes, siendo vehículos todoterreno, con una imagen acorde a las competencias que legalmente tienen encomendadas como lo hacen sus homólogos en otras Comunidades Autónomas y que proceda con urgencia a establecer el tan necesario plan de renovación de flota. "Necesitamos todo-terrenos de verdad, no 'todocaminos', porque compraron vehículos baratos que cuando vas a un incendio dan muchos problemas. En Nonaspe hubo que remolcar uno en el centro del incendio", explica el presidente de Aapna.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente asegura, por su parte, que continúa con la renovación de la flota de vehículos en el ejercicio 2022 y, recientemente ha licitado un contrato de suministro para la adquisición de 33 vehículos todoterrenos 4X4, en tres lotes (600.000 euros, 532.075 euros y 122.254 euros), por un importe total de 1.254.330 euros.

"En los últimos cuatro años, la flota del departamento está siendo objeto de una renovación constante. Actualmente, también hay un proceso de negociación para adquirir otras 26 unidades de pickup y, recientemente, se han recibido nuevos vehículos", señalaron desde la consejería de Agricultura.

La DGA justifica que las competencias que tiene encomendadas el departamento exigen de la implantación de una compleja estructura en todo el territorio, así como de la movilidad de sus funcionarios, tanto de los servicios centrales como de aquellos que realizan sus funciones en los servicios provinciales o en las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCA) distribuidas por toda la Comunidad Autónoma. "En situaciones de máxima activación por situaciones extremas, como la de estos días, puede haber un déficit de vehículos, pero es una situación puntual y no lo habitual", asegura.

La amplia flota de vehículos debe cubrir desde los trabajos de inspección de explotaciones agrícolas y ganaderas, "algunos de los cuales son vitales para la gestión de la Política Común Agrarias (PAC)" a las tareas de prevención de incendios forestales o el seguimiento y control de especies silvestres.