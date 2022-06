La plataforma de transportistas de Aragón decide no reactivar el paro "de momento"

La delegación aragonesa de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha decidido este domingo no parar los camiones “de momento”. Un matiz con el que quieren dejar claro que están dispuestos a reactivar el paro patronal que suspendieron a comienzos de abril si el Ministerio no cumple, como se ha comprometido, con el diálogo y el desarrollo de una ley que recoja sus reivindicaciones, en especial la prohibición de la venta a pérdida.

La decisión fue prácticamente unánime en la asamblea celebrada esta mañana en la Ciudad del Transporte de Zaragoza –al mismo tiempo que lo hacían todas las delegaciones del resto del país– a la que acudieron una treintena de asociados que dejaron claro que con su ‘no’ dan un voto de confianza al Ministerio, pero están dispuestos a aparcar sus vehículos y paralizar el país si el Gobierno no cumple sus compromisos con celeridad.

“La situación del sector continua siendo agónica y agravada por los altos costes del gasóleo incluso algunos compañeros se están quedando por el camino, pero hay algunos avances”, señaló Emilio Seco, portavoz de la plataforma aragonesa. Con el borrador de la nueva ley que les ha remitido el Gobierno en la mano, Seco ha explicado a los asistentes a la asamblea que el Ministerio se ha comprometido a contar con la “participación activa” de la plataforma para la elaboración de la norma. “Antes nos trataban de delincuentes y terroristas y ahora tenemos una silla en la mesa de diálogo”, ha destacado el portavoz.

De momento, los transportistas aragoneses, esperaran a ver qué ficha mueve el Ministerio de Transporte hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que se cumple el plazo dado por esta organización para que el Gobierno diese una respuesta a sus reivindicaciones. “No queremos subvenciones ni parches, queremos soluciones a nuestras demandas”, ha destacado Seco, que ha recordado durante la asamblea que la futura ley “podría aliviar la estrecha economía de los transportistas”.

Pero tanto el portavoz como los asistentes a la asamblea han dejado claro que el no a la reactivación del paro no es definitivo y no significa que pudiera volver a reactivarse si el Gobierno ningunea sus demandas.

Aunque el resultado de la asamblea fue prácticamente unánime, algunos transportistas mostraron sus dudas sobre la confianza dada a las palabras del Ministerio. “Se nos han estado riendo durante quince días”, ha señalado alguno de los presentes en la asamblea. Sin embargo, han convenido que “podemos esperar quince” días, por lo que finalmente han dicho no a la reactivación del paro, eso sí, dejando claro que solo se trata de un ‘impass’.

Habrá que esperar ahora al resultado de las votaciones de las asambleas celebradas en las distintas delegaciones territoriales cuyos resultados se remitirán a la Plantaforma Nacional que comunicará hoy la decisión conjunta.