Manuel Hernández: "En años no se han preocupado del pequeño transportista sino del gran cargador"

¿Tienen suficiente respaldo para protagonizar un nuevo paro?

Nos sentimos con bastante respaldo. Esta organización aglutina a los profesionales de la carretera. No tiene el apoyo de los grandes operadores, que he decir que son un 10% o 12% dentro del sector. Ellos manejan mucha mercancías. pero realmente el numero de camiones que mueven sus mercancías, el 90%, es subcontratado y somos nosotros. Por lo tanto, claro que nos sentimos respaldados por el pequeño transportista.

¿Puede pasarles lo mismo que con el paro de marzo, que acabó sin lograr sus objetivos de una ley que regule el sector?

Es por necesidad. No es plato de gusto tener que volver a parar el camión y encontrarte en una situación que no sabes cómo va a terminar ni lo que va a durar. Por eso decimos que este conflicto lo tiene que remediar la Administración. Tiene armas legislativas para ordenar y regular el sector por más presiones que tengan de las grandes empresas. No pueden dejar que se dilate más en el tiempo una solución. La ciudadanía tiene que entender que las familias de los transportistas están en situación muy crítica. Y partiendo de esa base la necesidad de hacer lo que tengan que hacer por salvar sus negocios, sus casas y sus familias.

¿Mantiene alguna esperanza de no tener que volver a parar?

Nos gustaría que de aquí al 30 de junio la Administración tuviera un gesto que lo evitar. Por capricho no es. La gente está muy desesperada. Nadie queremos parar. Un paro tiene con secuencias económica importantes. El problema es cuando pones en una balanza si es mejor trabajar perdiendo dinero o parar en que también pierdes pero no estás generando deuda. Esa es la situación que se nos presenta y nuestras bases han de refrendar la postura que adoptemos.

¿Ve a los transportistas con ánimo de parar de nuevo?

Al tener la vivencia de la huelga en marzo y ver como el Gobierno tardó tanto en recibirnos, la gente está cabreada. No se puede menospreciar a una parte del sector del transporte muy importante, que es la que realmente realiza el transporte efectivo. Desgraciadamente los intereses políticos y económicos pusieron toda la maquinaria en marcha para intentar descabezar la Plataforma y desprestigiarme. No tengo ningún carnet político. Si lo tuviera sería respetable. Hicieron lo posible por ver si se diluía esa fuerza demostrada, que vamos sumando con el paso de la semanas.

¿No sería mejor contar con el apoyo de las grandes empresas y del Comité Nacional del Transporte?

El Comité Nacional del Transporte por Carretera es muy culpable de la situación que sufrimos actualmente. A lo largo de los años no se han preocupado del pequeño transportista sino de defender los intereses del gran flotista y del cargador. Eso es lo tenemos que revertir y hacer valer los intereses de los que tenemos los camiones y padecemos los desajustes. Además los grandes no quieren tener que cumplir unos mínimos aunque sea en costes porque eso vetaría que se puedan quedar con las comisiones que se quedan.

¿Por donde pasa la solución para el sector?

En el transporte tenemos un Observatorio de costes. Lo trabaja el ministerio. No es algo que hagamos nosotros y ahí viene detalladas todas las partidas de explotación que tiene un camión. A partir de ahí saben cuánto nos cuesta hacer un kilometro. Es tan sencillo como que esa referencia en costes sea la que se tenga en cuenta a la hora de contratar a un transportista. Imaginemos que el gasoil está a 2 euros y si de Zaragoza a Madrid hay 300 kilómetros, pues que no se pueda contratar ese servicio por menos de 600 euros. Y de ahí para arriba, que empiece la libre competencia. No podemos mezclar eso con el libertinaje en el sector y que está abocando a la desaparición del pequeño transportista.

¿La futura ley recogerá eso?

Es la ley a la que ha de dar luz verde el Ministerio. Un precio de coste mínimo para que cualquier servicio que se realice por debajo de eso sea ilegal y se sancione.

¿Qué más aspectos debería incluir esa norma que está elaborando el Gobierno?

Sobre la carga y descarga porque nos siguen obligando a cargar nuestros camiones y descargarlos, las paralizaciones con estas calores durante 4 o 5 horas, la falta de descanso, las condiciones en que hacemos esas esperas, la jubilación a los 60 años que no nos la quieren reconocer y somos profesión de alto riesgo, las enfermedades profesionales. En fin, es un cúmulo de cosas la que necesitamos para que se atienda a este sector como se merece. La Plataforma es una organización que nace del pequeño transportista y viene a poner un poco en orden el sector por pura necesidad.

En la reunión con el director general de Transporte el jueves pasado, ¿vieron avances por parte del Ministerio?

Lamentablemente nos dijeron que todo está en elaboración. Sin embargo, diariamente al transportista se le está contratando por debajo del dinero al que le cuesta mover el camión. Esa situación es insostenible. Hemos aguantado tres meses como así nos pedía la ministra para elaborar una ley que protegiera los intereses de los transportistas y esa ley no está todavía elaborada y es lo que más nos choca. Sabiendo la Administración las consecuencias que puede tener un paro del transporte, que deberían haber trabajado más y con constancia para que el 30 de junio como fue la palabra de la ministra, la ley hubiera estado en vigor.

Dicen que no sois representativos porque no estáis integrados en el Comité Nacional del Trasnporte por Carretera que reúne al resto de organizaciones del sector?

El director general de Transportes del Ministerio nos reconoció este pasado jueves que va a tener a la Plataforma en cuenta, que entienden que el seguimiento que tuvimos en marzo nos hace merecedores de participar en la redacción de esa futtura ley y contar con nuestropunto de vista. Lo que ha pasado con ese Comité, compuesto mayormente por esas empresas cargadoras, es que ha negociado nuestras condiciones de trabajo sin sus trabajadores y eso es algo muy poco ético. Y en ese sentido, la Administración se ha dado cuenta de que sin tener al sector de base presente las medidas que adopte nunca podrían llegar a dar respusta a nuestras realidades. Y de eso ha carecido el Ministerio, de conocer la realidad del sector, nuestra vida en la carretera, el trato que nos dan. Confiamos en que la Administraciónb por el bien del sector y de la ciudadanía preste la atención que de momento está mostrando.

¿Tendría que haber unas tarifas mínimas?

En Platafrma no hablamos de tarifas. Hacemos mucho hincapiñe en que se nos debe de garantizar que los costes de explotación se cubran entre otras cosas porque está prohibido trabajar a pérdidas y nosotros lo hacemos. En este camino jurídicamente esta ley tiene encaje. El ministerio lo ha reconocido. Y nosotros ya demostramos con sentencias que eso es posible y nos dicen que están trabajando en ese sentido. Otra cosa es hasta donde está el trabajo hecho y lo que queda para terminarlo.

¿Habría que establecer un coste por Kilómetro, máxime con estos precios del combustible?

Si sería un precio de coste y cualquier servicio de transporte que se realizase por debajo de lo que cuesta en realidad, que fuese ilegal. Hay sentencias que refrendan esta medida, que las tiene el Ministerio. Y necesitamos esa ley. Gracias a los medios de comunicación que nos han dado voz hemos podido trasladarlo a la sociedad. Se ha tratado de tapar la realidad del transportista, el abuso que sufre a diario y gracias a movilizarnos estamos consiguiendo entre todos que la gente sepa como vivimos y las condiciones de vida y las económicas, además del precio del gasoil, que es inadmisible. Aunque tengamos un precio de coste que se nos garantice para la ciudadanía en general resulta también inadmisible lo que se paga por los carburantes y ahí exigimos que que bajen los impuestos y sean un poco éticos. No se puede estar cobrando el gasoil el doble que hace diez años cuando el barril del petróleo vale menos que hace diez años.