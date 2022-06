Manifestación del Transporte en Zaragoza: "Reactivar el paro dependerá de lo que la gente decida"

"El Gobierno sigue riéndose del transportista. Nos tiene cierto miedo pero quiere saber hasta donde podemos llegar", ha dicho esta mañana Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma nacional para la Defensa del Transporte, en la asamblea que ha tenido lugar en Plaza en Zaragoza a la que han asistido cerca de un centenar de chóferes. "Acataremos lo que el sector nos diga. Si la mayoría nos dice de tirar para adelante, así haremos, pero teneis que saber que esto no nos lo va a venir a arreglar nadie".

En presencia de apenas unos setenta transportistas, convocados en Sercotel Plaza Feria, Hernández ha insistido en que "no hay posibilidad de trabajar en las condiciones que estamos: las fábricas sí pagan los costes del transporte, pero con estos precios del combustible y los intermediario para nuestros camiones no es rentable. Nos hacen un descuento de 20 céntimos pero nos cuesta 30 más. Es un engañabobos", ha criticado, recalcando que "el Gobierno nos tiene que apañar esto; no puede dejarnos en manos de las grandes empresas, sino bajar a la realidad y negociar con los transportistas".

Hernández ha dicho que el director general de Transportes le "pidió este pasado jueves que por favor no reactivásemos el paro" y su contestación fue que han de tener antes del 30 de junio una ley que prohiba trabajar a pérdidas. "El Ministerio de Transportes tiene un Observatorio de Costes. Saben lo que cuesta mover el camión y lo que pedimos es una norma que evite trabajar por debajo de eso. No pedimos intervenir en tarifas. Esto es un libre mercado, pero no un libertinaje" que es lo que está sucediendo, ha indicado, recordando que en la Plataforma "no somos ni políticos ni sindicatos" aunque "intenten desacreditar a la Plataforma diciendo eso" y que "no somos representativos".

Si, ha señalado Hernández, está el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero "en la calle hemos ido perdiendo derechos y no nos queda ya ni dignidad", ha confesado, insistiendo en que "en cuatro días no se puede arreglar lo que lleva mal 20 años" pero animando también a "ser conscientes de esa fuerza que tenemos pero no acabamos de ver". "Los grandes operadores del transporte nos hacen pasar por el aro de los precios que quieren poner, pero el 80% de ellos necesitan nuestros camiones", ha subrayado y en el Ministerio "nos tienen miedo y respeto".

Asimismo, ha puesto en valor la Plataforma nacional para la defensa del Tarnsporte. "En 2008 ya estaba. Se hicieron nueve días de huelga. Yo tenía entonces 24 años e iba de la mano de Manuel Núñez con los camioneros de a pie para que no se sintieran tan desprotegidos. En 2020 se reactivó esta plataforma y desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022 no cesaron las asambleas y el trabajo", ha explicado, para poner en orden y regular un sector que lleva mal muchos años y por el que "tenemos que seguir luchando para tener la conciencia tranquila".

De la asamblea en Plaza, Manuel Hernández se ha trasladado a la plaza del Pilar donde ha participado en una pequeña protesta ante la Delegación del Gobierno, en la que ha habido bastante menos participación que en la asamblea en Plaza. "Nos lo están poniendo difícil", ha confesado. "Hay esa incertidumbre de en qué va a acabar esto" si se convoca otro paro en julio, pero os digo que "no se puede ganar la guerra si no formamos al Ejército". La gente, ha dicho, "tiene que estar y no solo de boquilla" porque "la gente es la que nos da la fuerza"

El portavoz de la Plataforma Nacional en defensa del Transporte en la asamblea en Plaza. F. Jiménez

De nosotros depende, ha insistido, "que se corten los abusos al transportista, que le obliguen a cargar aunque la ley diga lo contrario, que lo tengan horas esperando el porte, que no tenga que seguir trabajando a costa de arruinarse, que se erradiquen las falsas cooperativas, etc". Para Manuel Hernández, "plantar cara" es mas necesario que nunca aunque ha reiterado, depender de lo que digan los propios transportistas.