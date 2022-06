Abierto por Vacaciones: "Es el primer año de colonias, pero ya quiero repetir"

Juegos de agua, excursiones, pintacaras, manualidades y muchas otras actividades. Esta es la programación prevista en la aventura selvática del colegio Río Sena, donde hasta 90 niños a la semana disfrutan del programa Abierto por Vacaciones, que este año ha recuperado su formato habitual, eliminando las restricciones provocadas por la pandemia. "Hemos hecho banderas para nuestra tribu y hemos votado la que más nos ha gustado", explicó Katia, de ocho años, para quien era la primera vez en estas colonias: "Me estoy divirtiendo mucho, quiero venir otros años".

La bandera de la tribu, explicó Azahara Andrés, coordinadora de la actividad organizada por la empresa Océano Atlántico, se colocó en la entrada del colegio y la próxima semana está previsto que hagan unas cabañas. "Lo que más me gusta es cuando nos vamos de excursión", afirmó Lucía, que en dos meses hará siete años. Está de suerte, porque pasado mañana se irán a Huesca para hacer arborismo.

Por su parte, los pequeños –aquellos que están matriculados en infantil– se encargaron ayer de diseñar y pintar las palmeras, árboles y animales que viven en la selva. "He hecho un dibujo de una hoja y después la he recortado", apuntó César, de seis años, mientras sonreía con su cara pintada como miembro de la tribu que es. "He venido otros años y siempre me divierto mucho", aseveró.

Ayer también jugaron a pasarse un coco de agua, o lo que es lo mismo, un globo lleno de agua, con el riesgo de que, en el momento menos esperado, explotara. "Les encantan todos los juegos con agua. De hecho, siempre llevan un bañador en la mochila, por si acaso", afirmó Andrés, quien celebró el poder recuperar las actividades sin restricciones por la covid. "Ahora es una alegría verlos jugar, porque antes solo podían estar con su grupo", recordó.

Aun así, como este año han tenido tanta demanda, han tenido que separar a los menores en dos grupos: infantil y primaria. No obstante, siguen organizando algunas actividades de manera internivelar. "A los pequeños les encanta estar con los mayores y estos ayudan mucho a los más niños para hacer las actividades", ejemplificó Andrés.

En este colegio, aseguró, no llegaron a perder muchos interesados a consecuencia de la pandemia, pero el volumen de inscripciones de este año ha sido "un éxito". Muchos acudirán dos o tres semanas, pero alguno estará las seis disponibles: desde el 23 de junio al 29 de julio. "Hay muchas familias que trabajan y así se organizan", explicó.

Las actividades llevadas a cabo en este centro se replican, aunque con diferentes temáticas, en otros 95 colegios de Aragón. La mayoría están en Zaragoza (69), mientras que el resto se reparten entre Huesca (17) y Teruel (10).