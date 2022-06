Graduaciones, fiestas de agua y almuerzos populares en el último día de clase

De la mascarilla y la distancia interpersonal a los besos y abrazos de despedida. Si en junio de 2021, los actos y graduaciones del último día de clase en los colegios aragoneses se celebraron en pequeños grupos, sin presencia de familiares y manteniendo ciertas distancias, la imagen que este miércoles se repetía en los patios y salones de actos era muy diferente. Los besos y abrazos han vuelto a ser los protagonistas de las despedidas, la mayoría con alegría porque empieza el verano y otras con algo de nostalgia por los meses en los que estarán separados.

"Por una parte tenía ganas de que se acabara el curso, pero por otra no porque no iba a ver a mis amigos", ha asegurado Lorena Aznar, alumna de 5º de Primaria del colegio El Espartidero de Zaragoza, mientras que jugaba junto a sus compañeros de ciclo en el patio. Para esta última jornada, los profesores y las familias han organizado diferentes actividades al aire libre en las que el agua ha tenido un protagonismo indispensable. "Estamos haciendo pompas, carreras con globos y más cosas", ha explicado Alejandro Vicente, también alumno de 5º.

Lo que más le ha gustado ha sido la carrera de agua con botellas. "Hemos cogido una botella de agua y teníamos que ir llenándola con un vaso. La primera de las tres clases que lo conseguía, ganaba", ha explicado su compañera. Y todo ello, provistos con su bañador y solo algunos pocos con mascarilla. "No hay más que verles la cara. Se les ve disfrutando a todos", ha afirmado la jefa de estudios, Sonia Barluenga.

Además han jugado con pistolas de agua y con cajas de cartón, han bailado zumba, se han puesto calcomanías y han recibido la visita de Mickey y Minnie Mouse. "Estos últimos días me he divertido mucho, aunque en general, el curso me ha encantado", ha aseverado Atenea Antequera, alumna de 5º de primaria y que celebró poder ir ya sin mascarilla. "Ahora ya podemos respirar aire y abrazarnos con los amigos cosa que antes por el covid no podíamos", ha recordado Aznar.

El ambiente festivo ha sido predominante durante toda la jornada en la que también se han llevado a cabo almuerzos populares. "Cada uno ha traído lo que más le gusta de su casa", ha explicado Sara Salvador, profesora de 1º de Infantil. Así, en las mesas de los alumnos de tres años había opciones tan variadas como fruta, galletas o sándwiches. "Yo he traído una bolsa de patatas", ha apuntado Nahia, quien tenía ganas de ir a la playa "y a casa de los yayos".

Los alumnos del colegio El Espartidero celebra su último día de clases. Guillermo Mestre

Los más pequeños, además, han puesto en marcha rincones de libre movimiento, en los que se han juntado los dos grupos de cada curso, y también una asamblea en la que se han despedido. Claudia, que este verano hará 4 años, no quería que llegara el último día de clase: "Os voy a echar mucho de menos". En menos de tres meses, volverá a juntarse con sus compañeros para iniciar un nuevo curso, en el que todos desean que "la covid ya no marque las dinámicas educativas".