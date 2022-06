Secundaria para adultos en Aragón: "Me han enseñado a confiar en mí misma y he podido conseguir el título"

Una ceremonia de graduación muy merecida y un reconocimiento al esfuerzo realizado por personas mayores de 18 años para conseguir la titulación de la ESO, algunos de ellos compatibilizando sus estudios con la búsqueda de empleo, la familia o con cursos de certificación profesional, en la Fundación Adunare de Zaragoza. Este curso en la entidad han finalizado la Secundaria 26 alumnos, de ellos el 65% jóvenes menores de 25 años, y 15 de ellos han acudido a recoger su título a un acto presidido por el consejero de Educación, Felipe Faci. "Aquí me han enseñado a confiar en mí misma y me han dado apoyo cuando yo crecía que no podía lograr algo", ha explicado Laura González, una de las jóvenes que ha recogido su diploma y ha tomado la palabra.

González ha explicado cómo a los 15 años llegó a la Fundación Adunare sin "ninguna motivación" y dejando de lado unos estudios que se creía incapaz de seguir. Ha aprendido encuadernación, también serigrafía, a pesar de que la pandemia obligó a que una parte de las clases se impartieran 'online' y ha viajado de Erasmus a Italia. Al igual que ella, Vladimir, a sus 20 años, está encantado con la formación en carpintería y soldadura, pero también de haber conseguido el reto de terminar la ESO. Para Lorena Callao, que en su momento no pudo continuar en Secundaria "por una mala decisión que decidí rectificar", este es un paso muy grande para lograr su sueño "de ser cocinera y llegar a tener mi propio restaurante".

Son las historias e impresiones de tres de los 26 estudiantes que han logrado su diploma de la ESO que les da acceso al Bachillerato, a la Formación Profesional de Grado Medio y los certificados de profesionalidad de nivel 2. Durante el curso 2021-2022, Adunare ha ofrecido ha ofrecido –en horario de mañana y de tarde– un total de 140 plazas que se cubrieron al 100%. Del total de matriculados, 98 personas han conseguido promocionar curso (70%).

Los 26 estudiantes que han conseguido su titulación, son alumnado correspondiente al último nivel de secundaria. Constituyen el 60% de los que han cursado este último módulo formativo, un dato extremadamente positivo dado que se trata de personas adultas con un sistema de responsabilidades socio-familiares más exigente y un ritmo distinto de aprendizaje.

El perfil del alumnado que estudia ESPA (Educación Secundaria para Personas Adultas) en los centros de Adunare es equilibrado en cuanto a género, siendo un 49% de hombres y un 51% de mujeres. El abanico de edades de los participantes es muy abierto dado que se extiende desde los 16 años (situaciones de excepcionalidad contempladas en la normativa) hasta los 60 años. De ellos, el 64% se corresponde con jóvenes menores de 25 años, pero cabe destacar ese otro 36% de personas adultas.

En cuanto al origen de los participantes, el 34% son de nacionalidad extranjera entre las que predominan la latinoamericana con un 18%, y la africana con un 12%.Respecto a la situación laboral, la mayoría se encontraban en situación de desempleo siendo, casi el 60% de ellas, personas en búsqueda de empleo. Tan solo el 10% tenían algún tipo de contrato laboral.

"El sistema educativo formal y reglado no abarca todas las necesidades fundamentales de los jóvenes y se necesitan entidades colaboradoras como Adunare para que todos los jóvenes alcancen el éxito que se merecen, finalicen sus estudios y se formen", ha señalado el consejero de Educación, Felipe Faci. La directora de la Fundación Adunare, María Jesús Ruiz, ha indiado que el 15% de los que obtienen la ESO continúan hacia bachillerato y un 30% optan por algún grado medio de Formación Profesional.

Acción concertada

Durante su estancia en el centro, el consejero de Educación ha avanzado que, próximamente, el Gobierno de Aragón emitirá una orden para regular el importe de los módulos económicos correspondientes a la acción que permite a determinadas organizaciones impartir secundaria de personas adultas en colectivos de atención preferente.

El objetivo es establecer acuerdos de acción concertada con entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro legalmente constituidas, que tengan entre sus objetivos la realización de actividades de educación permanente de personas adultas y que reúnan unos determinados requisitos, cuya duración inicial no será superior a cuatro años