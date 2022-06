María Muñoz sufre migrañas: "Me han denegado la medicación que necesito para tener calidad de vida"

María Muñoz sufre dolores de cabeza desde pequeña. Después de realizarse numerosas pruebas y de someterse a diferentes tratamientos, esta joven zaragozana de 31 años recibió la autorización del CEMA (Comisión de Medicamentos Huérfanos de Aragón) para recibir Fremanezumab, una inyección que tiene un coste de 2.749 euros al mes en la venta libre. "Es la última opción que existe para los que sufrimos migrañas. Yo noté mucha mejora. Después de los seis primeros meses, solicité la continuación con el medicamento y me la denegaron. Ya me la han denegado en dos ocasiones y yo la necesito para tener calidad de vida", sostiene. Ahora, recoge firmas para que reviertan la decisión del CEMA.

Desde los cinco años, Muñoz sufre cefalea crónica. "De primeras me hicieron muchas pruebas para saber lo que me sucedía. Finalmente me diagnosticaron la enfermedad y me dijeron que tendría que convivir con ello", reconoce. En ese momento comenzó tratamientos neurológicos, y también psicológicos. "Al fin y al cabo es duro cuando te dicen que tienes una enfermedad para toda la vida", añade.

Los dolores fueron aumentando con el paso del tiempo. "De pequeña, además de la cefalea, tenía 3 o 4 episodios de migraña al mes y cuando comencé la carrera a los 18 años, no sé si por el estrés, aumentaron", cuenta esta zaragozana, que estudió Enfermería. Precisamente también a los 18 años tuvo que ser intervenida por un tumor en el tiroides.

"Posteriormente empecé con dolores de cabeza muy fuertes que me incapacitaron. De hecho, soy enfermera del hospital Miguel Servet y llevo un año de baja", lamenta. Para intentar que no fuesen "tan fuertes" comenzó con tratamientos paliativos para el dolor. "Empecé a tomar unas pastillas y después botox, que no solo se utiliza para fines estéticos", argumenta la joven. Cuando ninguno de esos tratamientos funciona, "ya eres candidato para la inyección de anticuerpos monoclonales, que en la venta libre cuesta cerca de 3.000 euros", apunta.

Más información La migraña es la enfermedad neurológica más prevalente en España y la segunda causa de discapacidad en mujeres

En primera estancia, hace más de un año, le autorizaron el medicamento. "Es un fármaco que requiere de supervisión por el alto coste que tiene y por ser bastante experimental. De primeras te lo aprueban durante seis meses. Después suelen hacer un parón de tres meses ya que el efecto no se elimina por completo cuando dejas de recibir la inyección. En mi caso, concretamente, la intensidad de la cefalea diaria disminuyó y desapareció la migraña fuerte". explica la joven.

Pide una explicación

Muñoz recayó y los dolores volvieron con la misma intensidad que antes del tratamiento. "Volví a solicitar esta medicación, pero ya me la han denegado dos veces. Estaba mejorando mi calidad de vida y no entiendo por qué no puedo seguir con este fármaco. Mis neurólogos me han insistido en que reclame. Es el único tratamiento que funciona y me gustaría tener una respuesta con las razones que existen para que me lo hayan desautorizado", lamenta.

Entre las suposiciones que baraja Muñoz, se encuentra el aspecto económico. "Yo estoy convencida que es una cuestión de recorte de recursos. No solo me está pasando a mí. Otros pacientes con los que coincido en las consultas están pasando por lo mismo. Lo cierto es que en otras comunidades, no están teniendo problemas", puntualiza.

Desde el equipo de neurología del hospital Clínico Lozano Blesa, donde Muñoz acude con bastante frecuencia, señalan que Aragón está siendo "más riguroso" que otras comunidades para autorizar los medicamentos. "Se están dando bastantes casos de personas que no reciben los anticuerpos monoclonales que han solicitado a través de los neurólogos", sostienen.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, señalan que hay una comisión de especialistas y farmacéuticos que evalúan cada caso para ver si cumplen los criterios de indicación, y esos criterios vienen en los de autorización del medicamento y de posicionamiento terapéutico. Sostienen que son criterios técnicos y lo evalúan especialistas de distintas especialidades