Iceta: “Para 2034, el COE elegirá la candidatura olímpica más potente”

“Tengo que decir la verdad, ha sido una oportunidad perdida y no podemos esconder el disgusto”. El ministro de Deportes, Miquel Iceta, ha valorado este miércoles en Madrid el fracaso de la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos de invierno de 2030. Sin embargo, el dirigente socialista ha rechazado culpabilizar a nadie de la ruptura, y ha puesto ya la vista en la próxima ventana de oportunidad. “Para 2034, si hay varias opciones, el COE elegirá la más potente desde un punto de vista técnico”, ha apuntado.

Respondía así el ministro al anuncio de la DGA de preparar una candidatura “de Estado” liderada por Jaca para 2034. “El futuro habrá que escribirlo sobre la marcha. Habrá posibilidades de acuerdo o de que haya varias candidaturas, en cuyo caso deberá ser el COE el que decida cuál presenta”, ha relatado. Llegado a ese escenario, Iceta tiene claro que España apostará por la propuesta “más potente desde un punto de vista técnico, la que tenga más posibilidades de ganar”.

En este sentido, el titular de la cartera de Deportes ha recordado que es el COE el que eleva un proyecto, y solo uno, al COI, tal y como refleja la Carta Olímpica.

Respecto al fracaso de la candidatura conjunta de 2030, Iceta ha evitado buscar culpables en una u otra parte, como sí hizo ayer el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que acusó a Javier Lambán de una ruptura de carácter “político”. “Ha fallado que no ha habido acuerdo, en esto no me corresponde a mí establecer responsabilidades ni hacer reproches”, ha explicado el ministro catalán, que no obstante ha asegurado que el COE “lo ha hecho muy bien”.