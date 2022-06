El calendario laboral del verano 2022 en Aragón: los festivos de Zaragoza, Huesca y Teruel

El grupo cubano Megalo cantaba “El verano ya llegó” para días como este martes 21 de junio. El solsticio de verano ha entrado a las 11.44, hora peninsular, con lo que empieza un verano de 93 días y 15 horas, hasta el 23 de septiembre. Es verdad que el calor extremo vivido en las últimas semanas hacía que la primavera pareciese ya cosa del pasado, pero técnicamente no era así. Ahora, con el inicio del verano, los termómetros han dado un respiro a la población española en general y a la aragonesa en particular, aunque no hasta el punto de buscar una chaqueta para el fresco a la caída del sol, porque sigue haciendo calor del bueno.

El verano significa dos meses largos de fiesta para los colegiales y uno de vacaciones para los trabajadores, aunque sea dividido en partes. Todo el mundo anda planificando salidas, ya sea al pueblo o al otro lado del planeta, según las posibilidades o deseos de cada cual. El único festivo del verano en la totalidad del territorio aragonés es el 15 de agosto, el día de la Virgen. La Vaquilla de Teruel tiene como fecha clave el 11 de julio, que cae en lunes, aunque las fiestas duran varios días; por otro lado, San Lorenzo (10 de agosto) es el día grande en Huesca y cae en miércoles. El calendario de fiestas en las tres provincias aragonesas es una buena guía para sumarse a las que más apetezcan.

Fiestas en la provincia de Zaragoza este verano

La provincia de Zaragoza tiene 293 municipios; algunos festejan sus patronales y días especiales fuera de verano, y otras llevan a verano fiestas que oficialmente están fuera de él. Los días festivos estivales (entre el 21 de junio y el 23 de septiembre) en localidades zaragozanas son las siguientes:

Agón. 2 de agosto.

Aguarón. 11 de julio.

Ainzón. 14 de septiembre.

Aladrén. 5 de agosto.

Albeta. 25 de julio.

Alborge. 10 de agosto.

Alcala de Moncayo. 16 de agosto.

Alfajarín. 8 de septiembre.

Alfamén. 16 de agosto.

Alhama de Aragón. 16 de agosto.

Almonacid de la Cuba. 16 de agosto.

Almonacid de la Sierra. 9 y 12 de septiembre.

Alpartir. 20 y 21 de junio.

Ambel. 29 de agosto.

Aniñón. 19 de septiembre.

Añón de Moncayo. 25 de julio.

Ardisa. 26 de julio.

Belchite. 14 de septiembre.

Belmonte de Gracián. 16 de agosto.

Berdejo. 18 y 19 de agosto.

Bisimbre. 24 de junio.

Bordalba. 12 de septiembre.

Borja. 19 de septiembre.

Botorrita. 29 de agosto.

Bujaraloz. 5 y 29 de agosto.

Bulbuente. 24 de junio y 24 de agosto.

Bureta. 8 de septiembre.

Cabañas de Ebro. 14 de septiembre.

Cadrete. 14 de septiembre.

Calatayud. 16 de agosto y 8 de septiembre.

Calatorao. 24 de agosto y 14 de septiembre.

Calcena. 6 de agosto.

Cariñena. 14 de septiembre.

Caspe. 16 de agosto.

Cervera de la Cañada. 23 de septiembre.

Chiprana. 16 de agosto.

Clares de Ribota. 26 de agosto.

Codo. 19 de agosto.

Codos. 5 de septiembre.

Contamina. 24 de agosto.

Cuarte de Huerva. 26 de julio.

Las Cuerlas. 25 de junio y 16 de julio.

Encinacorba. 5 de agosto.

Épila. 19 septiembre.

Escatrón. 16 de agosto.

Figueruelas. 24 de agosto.

Fombuena. 24 de agosto.

El Frago. 14 de septiembre.

El Frasno. 18 y 19 de agosto.

Fuendejalón. 24 de junio.

Gallur. 29 de junio.

Gelsa. 8 de septiembre.

Grisel. 16 de agosto.

Herrera de los Navarros. 8 de septiembre.

Ibdes. 16 y 18 de agosto.

Illueca. 24 de junio.

Jaraba. 16 de agosto.

La Joyosa. 8 de septiembre.

Lagata. 14 de septiembre.

Lécera. 4 de agosto.

Lechón. 10 de agosto.

Leciñena. 8 de septiembre.

Lobera de Onsella. 24 de junio y 31 de agosto.

Longares. 2 de septiembre.

Luceni. 29 de agosto.

Luesia. 8 de septiembre.

Luna. 8 de septiembre.

Magallón. 14 de septiembre.

Malanquilla. 16 de agosto.

Mallén. 9 de septiembre. San Blas.

Malón. 14 de septiembre.

Mara. 17 de agosto.

Mequinenza. 17 de septiembre.

Mianos. 26 de julio.

Monegrillo. 26 de julio.

Montón. 18 y 19 de agosto

Morata de Jalón. 16 de agosto.

Moros. 8 de agosto.

Mozota. 22 de julio.

Muel. 8 de septiembre.

Murero. 17 de agosto.

Murillo de Gállego. 24 de agosto.

Nonaspe. 24 de agosto.

Novallas. 30 de junio.

Nuévalos. 26 de agosto.

Orera. 25 y 26 de julio.

Orés. 24 de agosto.

Paniza. 8 de septiembre.

Pastriz. 29 de junio y 26 de julio.

Pedrola. 16 de agosto.

Las Pedrosas. 16 y 24 de agosto.

Pina de Ebro. 16 de agosto.

Pinseque. 16 de agosto.

Pleitas. 24 de junio.

Pomer. 19 de agosto.

Pradilla de Ebro. 7 de septiembre.

La Puebla de Alfindén. 16 de agosto.

Quinto. 26 de julio.

Remolinos. 14 de septiembre.

Ricla. 22 de julio.

San Mateo de Gallego. 21 de septiembre.

Santa Eulalia de Gallego. 16 de agosto.

Santed. 9 de agosto.

Sestrica, 16 de julio y 24 de agosto.

Sierra de Luna. 29 de julio.

Sigüés. 24 de junio y 26 de julio.

Sisamón. 19 de septiembre.

Tarazona. 29 de agosto

Tauste. 21 de septiembre.

Tierga. 30 de agosto.

Tobed. 8 de septiembre.

Torralbilla. 10 de agosto y 17 de septiembre.

Torrelapaja. 26 de agosto

Torres de Berrellén. 22 de julio.

Torrijo de la Cañada. 9 de septiembre.

Tosos. 24 de agosto.

Uncastillo. 8 de septiembre

Utebo. 26 de julio.

Valdehorna. 29 de agosto.

Valpalmas. 13 de agosto.

Velilla de Ebro. 5 de agosto

Villadoz. 29 de julio

Villalba del Perejil. 31 de agosto.

Villamayor de Gállego. 8 de septiembre.

Villanueva de Gállego. 1 de agosto.

Villar de los Navarros. 26 de julio y 16 de agosto.

Villarroya del Campo. 8 de agosto.

La Zaida. 16 de agosto.

Zuera. 26 de agosto.

Festivos en la provincia de Huesca este verano

Con 202 municipios, la provincia oscense también concentra muchas jornadas festivas en verano, aunque existen excepciones por tradición. Las fiestas de estos 93 próximos días son las siguientes:

Adahuesca. 25 de agosto.

Agüero. 16 de agosto.

Aínsa-Sobrarbe. 14 de septiembre.

Aísa. 16 y 17 de agosto.

Albelda. 16 de agosto.

Albero Alto. 25 de agosto y 8 de septiembre.

Albero Bajo. 2 de septiembre.

Alcampell. 20 de julio y 31 de agosto.

Alcolea de Cinca. 14 y 15 de septiembre.

Alcubierre. 26 de julio.

Alfántega. 22 de julio.

Almudévar. 8 de septiembre

Almuniente. 29 de agosto.

Alquézar. 12 de agosto.

Altorricón. 24 de agosto.

Ansó. 21 de septiembre.

Aragüés del Puerto. 5 de agosto.

Arguis. 22 de julio.

Ayerbe. 8 y 9 de septiembre y 09 de septiembre.

Azanuy-Alins. 6 de agosto.

Azlor. 26 de agosto.

Ballobar. 29 de agosto.

Barbastro. 8 de septiembre.

Barbués. 16 de agosto.

Benasque. 30 de junio y 1 de julio.

Bierge. 10 de agosto.

Biescas. 18 de agosto.

Binéfar. 14 de septiembre.

Blecua-Torres. 26 de julio y 31 de agosto.

Boltaña. 26 de agosto.

Bonansa. 16 de agosto.

Borau. 8 de septiembre.

Caldearenas. 25 de junio y 25 de julio.

Campo. 16 de agosto.

Canfranc, 24 de junio y 18 de julio.

Capella. 26 de agosto.

Laguarres. 5 de agosto.

Castejón de Monegros. 26 de julio.

Castejón del Puente. 8 de septiembre.

Castiello de Jaca. 4 de julio.

Castillazuelo. 5 de agosto.

Colungo. 9 de julio

Chia. 8 y 9 de septiembre.

Esplús. 16 de agosto.

Estada. 22 de julio

Estadilla. 10 de agosto

Fanlo. 27 de junio y 8 de septiembre.

Fonz. 16 de agosto

Foradada del Toscar. 25 de julio y 16 de agosto.

Gistaín. 29 de junio y 22 de agosto.

El Grado. 8 y 9 de septiembre.

Grañén. 25 de julio.

Graus. 13 y 14 de septiembre

Gurrea de Gállego. 8 de septiembre.

Hoz y Costean. 16 y 22 de julio, 10 de agosto.

Hoz de Jaca. 10 y 11 de agosto.

Huesca. 10 de agosto.

Ibieca. 8 de septiembre.

Roda de Isábena. 18 y 19 de agosto.

Jasa. 16 de agosto.

Labuerda. 16 de agosto

Laluenga. 22 de julio.

Lalueza. 16 y 19 de septiembre.

Lascuarre. 18 y 19 de agosto.

Loarre. 25 de julio.

Lupiñén-Ortilla. 25 de agosto y 1 de septiembre.

Monesma y Cajigar. 25 de julio.

Monflorite-Lascasas. 24 y 31 de agosto.

Montanuy. 24 de junio.

Monzón. 21 de septiembre

Naval. 19 de septiembre.

Novales. 23 de julio.

Olvena. 17 de septiembre

Ontiñena. 8 de septiembre.

Osso de Cinca. 20 de julio.

Palo. 16 de agosto.

Peralta de Calasanz. 25 de agosto y 16 de septiembre.

Peraltilla, 19 y 21 de agosto.

Perarrúa, 26 de julio.

Plan, 8 y 9 de septiembre

Poleñino. 16 de agosto.

La Puebla de Castro. 16 de agosto.

Puente de Montañana. 16 de agosto.

Quicena. 26 de julio.

Sabiñanigo, 22 y 25 de julio

Sahún. 24 de junio y 8 de septiembre.

Salillas. 26 de julio

Sallent de Gállego, 5 de agosto, 20 de agosto y 14 de septiembre.

San Esteban de Litera. 16 de agosto.

San Juan de Plan. 24 de junio y 25 de agosto.

San Miguel del Cinca. 5 y 16 de agosto.

Santaliestra y San Quílez. 5 y 8 de agosto

Santa María de Dulcis. 29 de agosto

Sariñena. 2 de septiembre.

Seira. 16 de julio

Senés de Alcubierre. 24 de agosto.

Sesué, 25 y 26 de agosto

Tamarite de Litera. 9 de septiembre

Tella-Sin (Tella). 3 de agosto y 2 de septiembre.

Lafortunada. 5 de agosto.

Tierz. 10 de agosto.

Torralba de Aragón. 26 de julio.

Torre La Ribera. 9 y 10 de agosto.

Torrente de Cinca. 6 de agosto

Torres de Barbués. 29 de junio y 26 de julio.

Tramaced. 8 de septiembre.

Valle de Hecho (Hecho). 8 de septiembre

Vencillón. 25 de julio.

Beranuy. 11 y 12 de agosto.

Viacamp-Litera. 8 de septiembre.

Villanueva de Sijena. 4 de agosto.

Yebra de Basa, 25 de junio y 10 de agosto.

Yesero. 8 de septiembre.

Zaidín. 16 de agosto.

Festivos en la provincia de Teruel este verano

La provincia más meridional de Aragón tiene 236 municipios y una diversidad climática muy especial, además de lugares maravillosos para la visita. Si hay fiestas, mucho mejor; las de este verano que empieza con el solsticio son las siguientes:

Abejuela. 20 de julio y 25 de agosto.

Aguaviva. 19 de agosto.

Alacón. 16 de agosto.

Albarracín. 8 y 14 de septiembre

Albentosa. 2 y 3 de agosto.

Alcañiz, 9 y 10 de septiembre.

Alcorisa. 15 de septiembre.

Aliaga. 24 de junio y 8 de septiembre.

Almohaja. 6 y 13 de agosto.

Alobras. 18 de agosto.

Allepuz. 21 y 22 de julio.

Allueva. 25 de agosto.

Andorra. 9 de septiembre.

Ariño. 16 de agosto.

Azaila. 25 y 26 de julio.

Bádenas. 29 de agosto y 12 de septiembre.

Báguena. 31 de agosto.

Barrachina. 26 de julio.

Belmonte de San José. 8 de agosto.

Bezas. 11 de julio.

Blesa. 26 de julio.

Bueña. 14 de septiembre.

Calaceite. 16 de agosto.

Calamocha. 16 y 17 de agosto.

Calomarde. 18 y 19 de agosto.

Camarena de la Sierra. 16 de agosto y 19 de septiembre.

Caminreal. 16 de agosto.

Cantavieja. 22 y 23 de agosto.

La Cañada de Benatanduz. 24 de junio y 16 de agosto.

La Cañada de Verich. 26 de julio.

Cañada Vellida. 16 de agosto.

Cañizar del Olivar. 26 de agosto.

Cascante del Río. 8 de agosto.

El Castellar. 11 de julio y 22 de agosto.

Castellote. 12 de agosto.

Cedrillas. 6 de agosto.

La Cerollera. 22 de agosto.

Cortes de Aragón. 24 de agosto.

Cretas. 24 de junio.

Crivillén. 1 de septiembre.

Cucalón. 25 y 26 de julio.

El Cuervo. 16 y 17 de agosto.

Ejulve. 9 de septiembre.

Escucha. 23 y 24 de junio.

Estercuel. 9 de septiembre.

Fonfría. 5 de agosto.

Formiche Alto. 11 de julio y 12 de agosto.

Fórnoles. 17 y 19 de agosto.

Fuentes Calientes. 19 de agosto.

Fuentes Claras. 7 y 8 de septiembre.

Gargallo. 16 de agosto.

Gea de Albarracín. 20 de agosto.

La Ginebrosa. 24 de agosto.

Griegos. 29 de junio y 22 de julio.

Hinojosa de Jarque. 25 y 26 de agosto.

La Hoz de la Vieja. 5 de agosto.

Jabaloyas. 11 de julio y 12 de agosto.

Jarque de la Val. 16 de agosto.

Josa. 16 de agosto.

Libros. 11 de julio.

Lidón. 25 de julio.

Linares de Mora. 26 de julio.

Loscos. 16 de agosto.

Maicas. 4 y 5 de agosto.

Manzanera. 6 de agosto.

Martín del Río. 12 de agosto.

Mas de las Matas. 26 y 29 de agosto.

La Mata de los Olmos. 24 y 25 de agosto.

Mezquita de Jarque. 10 de agosto.

Miravete de la Sierra. 12 y 15 de agosto.

Molinos. 5 de agosto.

Monreal del Campo. 22 y 23 de agosto.

Monroyo. 16 de agosto.

Montalbán. 12 de septiembre.

Monterde de Albarracín. 12 de agosto.

Moscardón. 16 de agosto y 8 de septiembre.

Muniesa. 10 de agosto.

Odón. 23 de septiembre.

Ojos Negros. 18 de septiembre y 19 de septiembre.

Olba. 14 de septiembre.

Oliete. 15 de septiembre.

Orrios. 29 de julio.

Palomar de Arroyos. 5 de agosto.

Pancrudo. 22 de julio.

Las Parras de Castellote. 19 de agosto.

Peñarroya de Tastavins. 8 de septiembre.

Peracense. 25 de agosto.

Pozondón. 1 de agosto.

La Puebla de Híjar, 22 de julio.

La Puebla de Valverde. 12 y 13 de septiembre.

Ráfales. 8 de agosto.

Riodeva. 9 y 10 de agosto.

Royuela. 24 de agosto.

Rubielos de Mora. 15 de julio y 14 de septiembre.

Salcedillo. 26 de agosto.

Saldón. 23 y 24 de agosto.

San Agustín. 29 y 30 de agosto.

San Martín del Río. 8 de septiembre.

Santa Cruz de Nogueras. 24 de agosto.

Santa Eulalia del Campo. 22 de agosto.

Singra. 16 de agosto.

Terriente. 1 y 4 de julio.

Teruel. 11 de julio.

Toril y Masegoso. 5 y 16 de agosto.

Torre de Arcas. 22 de agosto.

Torremocha de Jiloca. 10 de julio.

Torrevelilla. 22 de agosto.

Torrijo del Campo. 22 y 23 de agosto.

Urrea de Gaén. 16 de agosto.

Utrillas. 8 y 9 de septiembre.

Valbona. 19 y 20 de septiembre.

Valdealgorfa. 8 y 9 de septiembre.

Valdecuenca. 4 y 5 de agosto

Veguillas de la Sierra. 22 de agosto.

Villafranca del Campo. 5 de agosto y 9 de septiembre.

Villarroya de los Pinares. 25 de julio.

Vinaceite. 8 de septiembre.

