Pisos de obra nueva en Zaragoza: "Pagamos una señal y después nos dijeron que nos subían 15.000 euros"

Tomar la decisión de comprar un piso no es tarea sencilla. Y más aún con la escalada de precios de la construcción, que subieron un 7,7% en el primer trimestre del año en Aragón, lo que supone la mayor subida de precios desde la burbuja. La guerra de Ucrania ha provocado la escasez de materias primas y por consiguiente los precios se han disparado. Las constructoras se han visto obligadas a subir los precios no solo de los pisos de obra nueva que todavía no habían empezado a comercializarse sino también de los que ya tenían vendidos.

"Mi pareja y yo pagamos 1.000 euros de señal para un piso en la margen izquierda de Zaragoza hace dos meses. Firmamos un precio y hace dos semanas nos reunieron con los arquitectos para decirnos que nos subían el precio pactado un 6%, lo que para nosotros suponía 15.000 euros más. Y a eso, súmale el IVA", sostiene el joven Daniel Sánchez, que está preocupado por la situación actual de la construcción. La empresa, que reunió a los compradores uno por uno, explicó que "el coste de algunas materias se había multiplicado por dos" y que la obra "era inviable" con los precios que se habían pactado. De hecho, sostuvo que la subida real es de un 11% y que parte de ese porcentaje lo asume la propia constructora.

Ahora, la obra corre peligro. "Nos dijeron que si nos echamos atrás la mayoría de compradores no saldrá adelante la promoción. No se qué pasará", subraya. La empresa zaragozana que se encarga de la obra del edificio que había reservado Sánchez apuntó que es una cuestión generalizada no solo en Aragón sino también toda España. "Todos los que estamos en disposición de subir los precios, lo estamos haciendo. Hay algunos que por ley no pueden por la fase en la que se encuentra la construcción... pero el resto, estamos haciendo todos lo mismo", respondieron desde la constructora.

Esta promoción ha subido el precio en dos ocasiones. "Cuando comenzó la guerra de Ucrania subimos el precio de los pisos que no se habían vendido aún y ahora lo hemos subido para todos. Al final, la subida ha sido la misma para los dos usuarios porque lo hemos intentado ajustar", explica la inmobiliaria que encarga de la venta de estos pisos.

En las obras que dependen de cooperativas, explicaron desde la constructora, "ha sucedido lo mismo". "Al fin y al cabo son dueños y si suben las materias primas y los costes de construcción no queda otra", defienden. El sobrecoste se debe, según Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, debido al incremento del precio de materiales como el acero. "Hay materiales que ahora valen el doble y haciendo la media de todos los que se utilizan para construir viviendas, se podría decir que ha habido una subida de entre el 20 y el 30%", recalca.

¿Por qué han subido los precios a los usuarios que ya habían reservado un piso? "Los márgenes con los que trabaja el sector de la construcción son muy limitados, no tienen nada que ver con los que se trabaja en la burbuja inmobiliaria y la banca no pone precisamente muchas facilidades. Eso supone que, si no se contaba con la subida, algunos constructores se hayan visto obligados a subir el precio para todos los compradores", explica Bandrés. De hecho, añade, "hay promociones que han tenido que paralizar la obra".

Consejos antes de comprar un piso

Desde la UCA (Unión de Consumidores de Aragón) son conocedores de la situación actual y han recibido quejas de usuarios que han sufrido la misma situación que Daniel Sánchez. "Cuando se firma un contrato hay que estar seguro de lo que pone. Es importante estar bien asesorado", sostiene el presidente de UCA, José Ángel Oliván, que asegura que "normalmente" el vendedor siempre sale ganando. "Resulta que la reserva solo la pierden los compradores si se echan atrás, sin embargo, los constructores si deciden no seguir adelante con la obra o suben los precios, no tienen ningún tipo de penalización", recuerda.

Oliván defiende que tanto comprador como vendedor tendrían que tener las mismas condiciones y por ello, insiste en la necesidad de consultar con un experto antes de realizar una compra de estas características. "Los usuarios van desnudos a la compra", asegura.

"Lo cierto es que va a seguir pasando durante el hecho de que se modifiquen los precios aunque ya exista reserva. Visto como está el mercado, no cabe duda", reconoce. Los pisos de obra nueva, según Oliván, han subido un 15 % en los últimos años y los de segunda mano "algo más".

Desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) han recibido quejas por incumplimientos de plazos de entrega en promociones, donde existían penalizaciones por demora y no las han aplicado.