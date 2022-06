Lambán urge a Sánchez aplicar la bonificación del 20% del coste salarial a las empresas de Teruel

El Consejo de Gobierno que preside Javier Lambán acordó este miércoles instar al Ejecutivo central a que aplique "de manera inmediata" la bonificación de hasta el 20% de los costes salariales a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca. La medida adoptada de forma oficial por el cuatripartito es la respuesta ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ya se pidió el pasado otoño que activara estas ayudas autorizadas por la Comisión Europea para otras zonas despobladas con el fin de incentivar la atracción de empresas y la contratación de personal.

La consejera de Presidencia y secretaria federal del PSOE para el Reto Demográfico, Mayte Pérez, recalcó que esta medida "no es caprichosa ni injustificada" por estar amparada por las autoridades europeas. Es más, defendió que resulta "fundamental" para combatir la despoblación. "Supone una ventaja competitiva de primer nivel para las empresas turolenses porque supondría un ahorro en los costes laborales y reforzará el tejido empresarial", aseveró.

Pese a elevar el tono de la reivindicación, Pérez guardó las formas en todo momento en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno y vino a justificar el retraso en la aplicación de la medida por el contexto de la pandemia y la guerra de Ucrania. Eso sí, recordó que la DGA lleva tres años trabajando "intensamente" para conseguir la bonificación y pidió al Ejecutivo central que haga efectiva la disposición adicional de los Presupuestos Generales de este año que ya recoge este "aliciente" para atraer habitantes a Teruel.

El acuerdo se ha impulsado apenas mes y medio después de que el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, enfriara expectativas de las patronales de Teruel, Soria y Cuenca para una rápida aplicación de la bonificación. En una reunión con sus representantes incidió en que el "contexto económico" mundial -en alusión a la inflación disparada y a las consecuencias de la guerra en Ucrania- complica la puesta en marcha de la rebaja del 20%.

Ante las reticencias, la portavoz del Ejecutivo autonómico puntualizó que no se requiere una partida económica para su aplicación y que estas ayudas no serán "café para todos", dado que la bonificación en la cuota de la Seguridad no será lineal. En este sentido, manifestó que en el resto de países de la UE con regiones afectadas por la despoblación en las que se ha puesto en marcha ha sido "de manera gradual", teniendo en cuenta criterios como el tipo de empresas potencialmente beneficiarias.