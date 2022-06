La DGA avisa de que "removerá tierra y mar" contra un proyecto olímpico catalán

Lo ha podido decir más alto, pero no más claro. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha advertido de que la DGA "removerá tierra y mar" contra una candidatura olímpica catalana, una posibilidad que ha tachado de "absolutamente inaceptable". No solo denunciará la "farsa" ante el Comité Olímpico Internacional, como adelantó la semana pasada el presidente aragonés, Javier Lambán, sino que denunciarán "la situación" en "todos los sitios donde sea posible".

Esta es la réplica del Ejecutivo autonómico al último ataque de la Generalitat, que acusa a Lambán de "anticatalanista" y ha elevado la presión sobre el Gobierno y el Comité Olímpico Español (COE) para que respalden una propuesta catalana a la organización de los Juegos de Invierno de 2030.

Mayte Pérez ha señalado que "nadie" ha trasladado "absolutamente nada" a la DGA sobre el futuro de la propuesta conjunta de Aragón y Cataluña desde que se celebró la última reunión el pasado día 7, en la que se constataron las posturas irreconciliables de los dos gobiernos autonómicos. "Seguimos esperando una respuesta del COE ante nuestra propuesta, que seguimos defendiendo porque nos parece justa, equilibrada, que responde al compromiso de igualdad y entendemos que es generosa porque le dejamos a la Generalitat que elija", ha dicho en la alusión al reparto por lotes que defiende Aragón y que incluye la división de las pruebas de esquí alpino por género.

Más información Lambán informará al COI de la “farsa” en la negociación de la candidatura de los Pirineos

La consejera de Presidencia ha subrayado que si la candidatura de Aragón y Cataluña se "finiquita y se va al traste" será por la "intransigencia de la Generalitat, que nunca aceptó a Aragón en pie de igualdad".

Mayte Pérez no ha aclarado si Aragón competirá con Cataluña por organizar los Juegos, la opción que abrió hace dos semanas la asamblea general ordinaria del COE si finalmente no sale adelante el proyecto conjunto. La responsable socialista ha centrado su mensaje en destacar que un proyecto catalán no respondería a uno de país, de Estado, "ni desde luego al compromiso adquirido" por el presidente de España, Pedro Sánchez, y del COE, Alejandro Blanco, de que ambas autonomías compartirían en igualdad la candidatura olímpica. "No aceptaríamos una catalana dentro del relicario de contradicciones que ha habido en este proceso. No nos vamos a mover ni un ápice, es lo a lo que nos invitaron", ha concluido.