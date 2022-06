El alcalde de Aguarón culpa al PSOE de no poder pagar las nóminas y facturas desde julio

La Sociedad de Desarrollo de Aguarón sigue siendo motivo de discordia entre los partidos de ese Ayuntamiento 16 años después de su creación y nulos resultados. Así, el 20 de mayo, el secretario municipal elaboró un documento en el que advertía que al no presentarse en 2019 y 2020 las cuentas de esa entidad -perteneciente al Consistorio y creada para levantar un polígono industrial que nunca se materializó- la administración local no posee el certificado que acredita que pueda recibir ayudas, que en 2021 casi llegan a 85.000 euros. "Las subvenciones son imprescindibles para inversiones y el gasto corriente", puntualizaba el secretario.

Ahora, el alcalde, Juan Carlos Bernal (PP) acusa del bloqueo a los concejales del PSOE. "Se les ha citado dos veces al consejo de administración, en el que están dos de sus concejales y yo, y no se han presentado. Al no estar el mínimo no se pueden recibir las cuentas", argumenta el actual regidor, que tomó la vara de mando tras un acuerdo con CHA para alternar el poder medio mandato y que se disolvió hace un año.

En el escrito consta que la cita fue el 6 de mayo y no se celebró por falta de quórum. "Entiendo que quieran derrotarme como alcalde y a mi partido, pero no entiendo que para ello quieran hundir al pueblo", explica. "Puse la denuncia contra contra los anteriores responsables porque a mí el asesor me dice que las cuentas de la sociedad no eran realistas".

Con este escenario, Bernal indica que "en la cuentas nos quedan 1.800 euros" y enumera que "no hay para pagar ni las nóminas ni las extras ni la luz ni el gasoil". En total, calcula Bernal, son una docena de empleados, entre operarios, guardería, administración y la parte proporcional que asumen las arcas municipales de la ayuda a domicilio. "Las cuentas las tienen en una gestoría de Zaragoza a la que pueden ir o llamar. Y no es necesario ni que se aprueben, las pueden rechazar", insiste.

Desde el PSOE, el portavoz, exregidor y actual representante en la sociedad, Lucio Cucalón, rechaza que la responsabilidad sea suya. "Fue elegido alcalde con cuatro votos, que los use para hacer lo que él cree que tiene que hacer", sostiene el socialista.

Defiende que no tienen "la culpa de que, actualmente, no tenga el respaldo suficiente" y recuerda que "tampoco ha sacado los presupuestos". "Lo que tiene que hacer es presentar una moción de confianza y ver si tiene los apoyos suficientes. Como no los tiene, lo que tiene que hacer es irse. Que se vaya", sentencia. A su vez reconoce que "de la sociedad mientras esté la denuncia, no se toca nada; o si no que nos quiten".

Por su parte, el exsocio y alcalde entre 2019 y 2020, el aragonesista Alberto Ruesca, advierte que "ya no hay pacto de gobierno". "En junio de 2021 acordamos los tres partidos la auditoría, convocar el concurso de acreedores y la liquidación, pero cuatro meses después rompe el acuerdo y quita al asesor", recuerda. Puntualiza que el aviso llega a finales de mayo, 8 meses después de romper el acuerdo y que "en San Jorge se hicieron fiestas por todo lo alto".

Bernal sostiene que "no llegan los impuestos delegados, como los de la DPZ". Desde la Diputación explican que la semana que viene se girará el pago de la liquidación de 2021 y en la primera de julio, los de ese trimestre, e indican que son los consistorios quienes marcan cuándo se les abonan.