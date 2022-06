Aragón achaca la falta de médicos a un problema de estado e insta a bajar la nota de corte para acceder al grado de Medicina

El Gobierno de Aragón considera que la falta de médicos para cubrir plazas en el medio rural, pero también para prestar otros servicios, responde a un problema estructural generalizado en España que debe abordar el Gobierno central.

Preguntada por las dificultades para dotar de personal sanitario al medio rural y la dimisión del coordinador del Centro de Salud de Utrillas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, lo ha achacado a un problema estructural y al "colapso" del sistema sanitario durante el Gobierno popular que, según su opinión, se produjo "probablemente de forma intencionada".

Entre otras medidas, Pérez plantea abordarlo a través de la convocatoria de plazas de MIR pero también reflexionar sobre la elevada nota de corte para acceder a una carrera que, ha subrayado, tiene un gran componente vocacional y que hace que haya "mucha gente con vocación" que se queda "por el camino".

La consejera ha reconocido asimismo que hay médicos que prefieren trabajar por menos dinero en la sanidad privada que en la periferia en la pública.

No obstante, ha advertido de que no es un problema solo de provisión de médicos, sino para la prestación de otros servicios como secretarios o policías locales en otras zonas que no sean Zaragoza capital por lo que considera que es "un asunto de estado" y "crucial" para afrontar la despoblación.