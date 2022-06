El Servet detecta el segundo caso positivo de viruela del mono en Aragón

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha detectado el segundo caso positivo en Aragón afectado por monkeypox o viruela del mono. Se trata de un varón que se encuentra en su domicilio y evoluciona favorablemente y que se correspondía tanto con los criterios clínicos como epidemiológicos que establece el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad.

De este modo, un centro de Atención Especializada de la comunidad extrajo la muestra (un frotis de la lesión de la piel del paciente), que fue analizada por el servicio de Microbiología del Servet. El laboratorio realiza una extracción del ADN, que es procesada en un termociclador para poder detectarlo por PCR con unos reactivos concretos y específicos para monkeypox.

El Servet, que ya está capacitado para realizar estas analíticas y es centro de referencia en Aragón para el procesamiento de estas pruebas, comunicó el sábado el resultado positivo.

La realización de prueba diagnóstica está indicada en los casos con criterio epidemiológico y clínico, es decir, las personas con un exantema vesicular, en cualquier parte del cuerpo, que presenta uno o más síntomas o signos clásicos de infección por monkeypox, una vez descartadas otras patologías.

La Dirección General de Salud Pública está realizando ya, tal y como establece el protocolo para la detección precoz y manejo de casos ante la alerta de viruela de los monos en España, la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos, especialmente los contactos sexuales.

Los contactos estrechos no tienen que realizar cuarentena, si bien se les indica autocontrol de su temperatura una vez al día durante 21 días tras la exposición y la recomendación de extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla.

"Los mayores de 44 años están protegidos contra viruela del mono"

Mientras en el Reino Unido se ha considerado necesario administrar dos dosis de la vacuna contra la viruela a personas que no están vacunadas y una dosis en personas que sí lo están con el objetivo de prevenir la viruela del mono, en España no se prevé por ahora esta medida, según explica la enfermera zaragozana y asesora nacional en vacunación Inmaculada Cuesta.

"En 1978 se dejó de vacunar de la viruela a los recién nacidos en nuestro país, por lo que los mayores de 44 años están protegidos frente a la viruela del mono", explica Cuesta. Aunque en 1980 la OMS la dio por erradicada, en 2013, la Agencia Europea del Medicamento aprobó una vacuna atenuada no replicativa, es decir, se ha tratado para que pueda prevenir la viruela pero no reproducir la enfermedad. Esta podría utilizarse si se considerara necesario para evitar una expansión incontrolada de la viruela del mono, situación que por ahora no está prevista.