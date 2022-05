Aragón confirma su primer caso de viruela del mono y el Ministerio anuncia la compra de vacunas

Aragón confirmó este miércoles su primer caso de viruela del mono tras el resultado de los análisis realizados por el Centro Nacional de Microbiología. Se trata de un varón que acudió el pasado fin de semana al sistema sanitario con síntomas leves y que no requirió de ingreso hospitalario.

Esto, unido al hecho de haber estado en contacto con otros positivos en los últimos 21 días, hizo que se activasen los protocolos.

La prioridad ahora será identificar a todos los contactos estrechos. Ya en su día se hizo una encuesta preliminar, y ahora se continuará con su seguimiento, según informaron desde la Consejería de Sanidad, que no precisó cuántas personas se encontrarían actualmente en esta situación.

De acuerdo con el protocolo del Ministerio de Sanidad, el positivo tendrá que permanecer aislado en una habitación o en un área separada de otros convivientes "hasta que todas las lesiones hayan desaparecido" y no podrá abandonar el domicilio. También se le insta a evitar el contacto físico y las relaciones sexuales, a usar mascarilla quirúrgica y a no tener contacto con animales silvestres o domésticos.

Los contactos, por su parte, tendrán que tomarse la temperatura al menos una vez al día durante tres semanas. No deberán hacer cuarentena, pero tendrán que extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla.

La vacunación, por definir

Por su parte, el Ministerio de Sanidad anunció la compra de vacunas y antivirales para frenar la expansión de la viruela del mono, una estrategia que, una vez concretada, asumirá el Gobierno de Aragón, según confirmaron ayer fuentes del Departamento de Sanidad. Por el momento, no obstante, no se ha detallado a quién habría que vacunar o administrar el antiviral.

Esta tarea recaerá en la Ponencia de Vacunas, que tendrá su dictamen en los próximos días, según adelantó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial, en el que participó la consejera aragonesa, Sira Repollés. Parece descartada, no obstante, una vacunación generalizada para los menores de 40 años. Todo apunta a que se empezará por los contactos estrechos, estando por ver qué ocurrirá, por ejemplo, con los propios positivos y con el personal sanitario.

Las primeras unidades deberían llegar en días o semanas. En este sentido, Darias avanzó que España se sumará a una compra centralizada a través de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). "Será este organismo el que establecerá los plazos. Y en cuanto a las dosis, se repartirán de manera proporcional entre los distintos estados, como ya se ha hecho con la covid, para garantizar un acceso equitativo a estos recursos, de producción limitada", expuso.

La elegida sería la vacuna Imvanex, la única indicada en la actualidad para prevenir la viruela del mono. En lo que respecta al antiviral, se optará por el Tecovirimat. "Hay tres, y este es el que parece presentar unas mejores posibilidades", agregó la ministra.

Gobierno y comunidades autónomas siguen trabajando para identificar las cadenas de transmisión y dar con el paciente cero. Sobre el periodo de mayor contagiosidad, el director general del Carlos III, Cristóbal Belda, aseguró que "mientras exista fluido dentro de las vesículas", el paciente es capaz de contagiar. "Esto ocurre, como mínimo, hasta que aparecen las costras. Es decir, unas tres o cuatro semanas", precisó.

Señaló, por otra parte, que la mayor parte de los contagiados no están requiriendo de ingreso.

Qué sabemos de la enfermedad

El virus de la viruela del mono pertenece al género Orthopoxvirus, cuyo miembro más famoso es la viruela (Variola virus), que se declaró como erradicada en 1980. Desde entonces se ha convertido en el representante más importante de este tipo de virus.

Suele transmitirse por mamíferos pequeños como roedores (aunque también por simios). El nombre es debido a que se detectó por primera vez en macacos de laboratorio en 1958. El contagio requiere del contacto directo con la sangre, fluidos o lesiones de los animales.

La transmisión entre humanos es limitada y requiere contacto cercano, ya sea con secreciones respiratorias o lesiones cutáneas, un objeto contaminado o un contacto cara a cara prolongado que permita la infección a partir de partículas respiratorias.