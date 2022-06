La Facultad de Ciencias de la Salud cerrará por la tarde a partir del lunes: "No nos pueden hacer esto en exámenes"

Los alumnos de Fisioterapia, Enfermería y Terapia Ocupacional no se pueden creer todavía que vayan a cerrar por las tardes su edificio “en pleno periodo de exámenes”. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza cerrará por la tarde a partir del lunes, 6 de junio, como medida de contención del gasto energético. A esta se sumará el edificio A de Medicina (el B, donde está la biblioteca, estará abierto) y todo el campus de Veterinaria a excepción del Aulario, donde se encuentra la sala de estudio. En algunas facultades no se conoce aún qué sucederá, es el caso de la de Educación y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura mientras que otras, como Derecho y Filosofía y Letras mantendrán la persiana levantada durante todo el día hasta que termine junio.

La Universidad sostiene que están trabajando con todos los centros para adecuar los horarios según las necesidades de cada edificio, pero "siempre sensibles a las demandas del estudiantado y sin mermar los espacios para estudiar y trabajar". En todo caso, la propuesta pasa por “agrupar la actividad en menos espacios teniendo en cuenta la idiosincrasia y propuestas de los centros”.

Por su parte, los alumnos piden que se mantengan abiertos todos los edificios durante todo el día. “No nos pueden hacer esto en exámenes. La cafetería me da igual que me la cierren, pero la biblioteca, no. La gente que no se concentra en casa no va a tener un lugar para estudiar porque las bibliotecas de otras universidades o las públicas van a estar llenas ahora con la Evau, como pasa siempre”, sostuvieron Alba Ondivielas, Alba Simonte y Lucía Zaera, alumnas de Fisioterapia, que insisten en que el clima de cada hogar “es distinto”. “Hay gente que comparte piso o que no tiene unas condiciones familiares adecuadas para concentrarse. Esas personas necesitan sí o sí ir a una biblioteca para sacar sus estudios”, señalaron.

El problema para los alumnos de ciencias de la salud no solo está en la biblioteca. Para poder estudiar los exámenes prácticos, los estudiantes alquilan salas donde hay camillas y así practicar. Ahora solo pueden reservar por la mañana y a partir de las 15.00 de este miércoles, la plataforma no les permite coger hora ya que se indica que está “cerrado”. “Como solo se puede por la mañana será muy complicado conseguir un aula porque se concentrarán todas las peticiones en pocas horas. Todo esto puedo suponer que no podamos practicar”, aseguraron las tres jóvenes

Adriana Romanos y Marta González, estudiantes de segundo curso de Fisioterapia, a las puertas de la Facultad HA

Esa cuestión es un "perjuicio" para todos los que tiene exámenes prácticos. “Diría que los alumnos de Ciencias de la Salud somos los únicos de toda la universidad que necesitamos salas de prácticas con camillas para practicar los exámenes. Es decir, un alumno de Derecho puede estudiar en otras facultades, pero nosotros no. Lo raro es que tenemos entendido que solo van a cerrar la nuestra…”, denunciaron Adriana Romanos y Marta González, estudiantes de segundo curso de Fisioterapia.

Sheila Vera y Xiomera Silva son estudiantes de segundo de Terapia Ocupacional y por el momento no necesitan aulas específicas para practicar los exámenes, ya que el temario durante los dos primeros años es principalmente teórico. “Tendremos que dejar de venir a esta biblioteca, donde solemos acudir muchos días a la semana para estudiar. Nos parece que no tiene sentido y creemos que hay otras fórmulas para ahorrar en la factura de la luz. Si solo cierran una facultad no creo que lo noten mucho”, apuntaron.

La razón por la que la Universidad va a cerrar la facultad por la tarde no convence a los jóvenes. “No ponen el aire acondicionado y a día de hoy apenas es necesaria la luz artificial porque es de día hasta muy tarde. Como mucho, las luces de los pasillos, que ahora mismo, por ejemplo (señaló este martes sobre las 12.00) están encendidas y no es para nada necesario”, señalaron Ondivielas, Simonte y Zaera.

Sheila Vera y Xiomera Silva, estudiantes de Terapia Ocupacional a las puertas de la Facultad. HA

El bar cerrará a las 16.00

Miguel Moliner es el jefe de cocina de la cafetería que se encuentra en el interior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, donde no solo acuden los estudiantes del centro sino también personal sanitario del Hospital Clínico Lozano Blesa y pacientes que acuden a las consultas externas. Durante las mañanas, el bar no descansa y menos aún los camareros. Por las tardes suelen tener menos afluencia ya que “no hay tantas clases y la gente no toma café”. De hecho, por la mañana son 5 personas las que trabajan y por la tarde tan solo una.

Miguel Moliner, junto a su socia y una de las camareras en el bar de la Facultad. HA

“Lógicamente el hecho de que vayan a cerrar la Facultad por la tarde nos afecta porque dejaremos de facturar durante cuatro horas. Primero nos dijeron que este mismo lunes, el día 30, iban a cerrar. Finalmente, no fue así. Ahora se rumorea otra fecha...”, sostiene Moliner, mientras prepara tortillas de diferentes tipos. Tanto él como su socia, llevan cinco años regentando esta cafetería. “No podemos poner ninguna queja sobre la Universidad porque nos han tratado muy bien durante este tiempo y especialmente durante la pandemia. Si ahora tenemos que contribuir para reducir gastos de energía cerrando el bar, lo haremos, aunque es cierto que es algo que nunca ha pasado”, sostuvo, al mismo tiempo que explicó que “es imposible tener el bar abierto sin aire acondicionado”.