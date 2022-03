La Universidad de Zaragoza apaga la calefacción y enciende la división de opiniones

La medida de la Universidad de Zaragoza de apagar la calefacción desde este miércoles (y no a principios de abril, como hasta ahora se venía haciendo), dentro de su 'Plan urgente' en materia energética ante la escalada de precios tras la guerra en Ucrania, ha sido acogida con división de opiniones entre la comunidad educativa: unos la comparten y otros la rechazan.

Esta actuación está incluida en el conjunto de decisiones con las que la institución académica pretende ahorrar hasta tres millones en luz y gas. No obstante, si las temperaturas son "adversas" se podrá volver a encender la calefacción, tal y como recuerdan desde el campus aragonés.

Pilar Martínez, estudiante de Historia, dice entender la medida aunque es partidaria de que bajen un poco la temperatura y no quitar la calefacción de golpe. "La situación actual de la guerra lo requiere, pero hay que buscar un punto medio. Aunque no haga mucho frío, es necesaria", afirma. También a Isabel Bailo, alumna de ADE, le parece "bien" reducir costes siempre y cuando no haga frío. "Si quieren ahorrar que no esté la calefacción a tope y las ventanas abiertas toda la clase; con una es suficiente. Todos llevamos mascarillas, estamos separados y las aulas no están llenas y son grandes", indica. Y Raúl López, que prepara oposiciones a Educación Física y acude a estudiar a una biblioteca del campus San Francisco de Zaragoza, la califica de correcta. "Todo lo que sea cortar a Rusia el grifo (energético) me parece perfecto. Boicot a Putin", asegura.

En cambio, Juan Navarrete, estudiante de Historia, subraya que hay otras medidas para ahorrar energía y destaca que la gente pasa frío en las aulas, "incluidos profesores". "Se pueden cerrar las ventanas, bajar los impuestos a la energía como hacen en otros países, recortar subvenciones a distintas asociaciones universitarias, no subir un 2% de sueldo a los funcionarios o recortar otras partidas. La calefacción es algo básico para que el alumno esté bien en clase", observa.

También David Giraldos, estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias, no comparte que se apague la calefacción poniendo voz, apunta, a sus compañeros de departamento. "Yo tengo el radiador al lado, pero hay gente que pasa frío y alguno se ha traído hasta un calefactor. Si la van a recortar todavía más...", advierte. Asimismo, Carlos Aldana, alumno de Periodismo, cree que no hace buen tiempo para quitar la calefacción. "En las casas y las comunidades de vecinos se sigue encendiendo. No lo digo por mí -que soy caluroso- sino por los compañeros que tienen más frío".

En el lado de los docentes, Inmaculada Melón, profesora del Centro de Lenguas Modernas, señala que la medida en principio no le parece mal. "Además, cara al tiempo que vamos creo que se puede ahorrar en calefacción. Y si la Universidad lo que está intentando con esto es hacer un guiño de apoyo a Ucrania lo veo bien. Por otra parte, habría medidas que primero tendría que tomar el Gobierno, como reducir el IVA de los carburantes (incluidos los gasóleos de calefacción). Se está embolsando la mitad de lo que nosotros pagamos por los combustibles en cuestión de impuestos", se queja.

Un estudio "serio"

Por su parte, una profesora de la Facultad de Derecho estima que es difícil aplicar el mismo rasero para toda la Universidad. "A priori no me parece mal, pero habría que hacer un estudio serio de la situación de las aulas, si son edificios antiguos, la temperatura... Posiblemente en algunos sitios sería razonable reducir gastos en calefacción y en otros en cambio, no. Es una pena que las universidades públicas se vean sometidas a estas restricciones", resalta.

En cambio, Raúl Rodrigo, conserje en la Facultad de Economía y Empresa, es partidario de tomar medidas de recorte energético, al igual que ha hecho en su propia casa. "Los gastos que he tenido de gas han sido desmesurados y hay que empezar a mirar qué planes son los más convenientes. Si la situación está tan mal que remedio nos queda. En la Universidad intentamos ahorrar todo lo que se puede pero hay gastos, sobre todo de luz. No producimos dinero y dependemos de subvenciones", explica.

En cuanto a la medida de reducir la ventilación de las instalaciones (al inicio y final de la jornada y airear las aulas, después de cada uso, por un máximo de 10 minutos), el epidemiólogo y profesor de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza Nacho de Blas es partidario de mantener la ventilación cruzada lo máximo posible. "Eso sería lo ideal. Reducir la ventilación va en contra de lo que estamos defendiendo para cortar la transmisión del coronavirus. Para ahorro energético está muy bien, pero vamos a tener el problema de que la ventilación va a ser insuficiente", sostiene.

Nuevo horario en el curso 2022-2023

Otras actuaciones para contener el gasto energético tienen también una gran incidencia en el día a día académico, como es "planificar la actividad general universitaria en horario de 8.00 a 17.00" para el próximo curso 2022-2023 o limitar la apertura de edificios de 8.00 a 15.00 este curso cuando terminen las clases (a partir de junio). El decano de Facultad de Educación, Julio Latorre, considera que la primera tiene "mayor complejidad" al haber centros con muchas titulaciones u horarios de tarde (amplios). "Es difícil programar un cambio tan brusco de la noche a la mañana porque tiene implicaciones de movilización de los horarios de los profesores y alumnos, de uso de instalaciones y cambio de turnos al personal de administración y servicios. Hay que ver cómo se encaja. La de cierre a las 15.00 a partir de la finalización de las clases es más sencilla, aunque habrá que ajustar alguna actividad programada. Todos los decanos estamos empezando a ver qué posibilidades de aplicación tienen estas medidas", avanza.

"Todos los decanos estamos empezando a ver qué posibilidades de aplicación tienen estas medidas"

Por su parte, el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, José Antonio Yagüe, señala que la configuración de horarios de cara al próximo curso necesita su tiempo "de reflexión". "Todavía no tenemos ni siquiera el calendario académico, con lo cual la organización de los horarios tampoco. Y hay muchas variables que tener en cuenta. Es una indicación y hay que intentar adaptarse a lo que ahí (el documento) se indica. Es algo que tenemos que analizar con un poco más de tiempo", dice Yagüe. Asimismo, añade que todos han de poner de su parte ante los elevados precios energéticos. "Es necesario hacer medidas de contención y cómo aplicarlas en cada uno de los centros es algo que ahora mismo estamos estudiando".

Sin embargo, facultades como la de Ciencias ya ha mostrado "serias dudas" de que alguna de las medidas se pueda implantar, teniendo en cuenta el "amplio horario" de este centro y la cantidad de titulaciones que en ella se estudian.

Por otro lado, algún trabajador de la industria critica que se reduzca el horario de tarde el próximo curso. "En esos grupos mayoritariamente estamos personas trabajadoras que nos sería casi imposible continuar con la docencia, aún teniendo en cuenta el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores -que permite solicitar un turno de trabajo determinado en caso de estudios oficiales-", comentan.