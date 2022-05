Aragón acogerá en septiembre el IV Congreso Internacional de Innovación Educativa

Aragón acogerá el 23 y 24 de septiembre el IV Congreso Internacional de Innovación Educativa, con el lema 'Educaverso', para analizar cómo aspectos tan diversos como la tecnología, el currículo, o el trabajo con metodologías basadas en evidencias puede influir en la educación contribuyendo a su transformación.

Ha presentado el encuentro el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, acompañado por el director general de Innovación y Formación Profesional, Toni Martínez.

Los principales objetivos del IV Congreso Internacional de Innovación Educativa pasan por revisar y analizar las debilidades y fortalezas de la educación actual y conocer las evidencias que permitirán afrontar una educación del futuro y para el futuro; reflexionar sobre el proceso de digitalización, el papel de la Formación Profesional y su importancia en la empleabilidad, o el Campus Digital A.0 como motor para la modernización y la digitalización de la industria y el tejido empresarial de Aragón.

El congreso pretende promover también un espacio de formación que favorezca modelos educativos inclusivos, igualitarios, innovadores y reflexivos, al tiempo que va a contribuir a replantear los espacios, los tiempos de aprendizaje y la organización de la escuela tal y como la entendemos hoy en día.

'Educaverso' pretende, en detinitiva, analizar el entorno educativo multidimensional, donde la comunidad interactúa social, cultural y económicamente.

Un entorno con tres características principales: interactividad, corporeidad, producto de la experiencia escolar, social y familiar que se va construyendo a través de la relación del cuerpo con el entorno; y persistencia, porque el sistema y la comunidad educativa funcionan de manera constante, lo que acelera la educación más allá de la escuela y de las instituciones educativas.

Tal y como ha explicado el consejero de Educación, Felipe Faci, "Educaverso abre un futuro lleno de posibilidades que mejorarán la experiencia educativa -prácticas, eventos y experiencias inmersivas, aprendizaje experimental-. Es momento de conversar y de reflexionar sobre unas coordenadas nuevas con no pocas contradicciones, que nos obligan a mirarnos ante el espejo".

Especialistas

El IV Congreso Internacional de Innovación Educativa es el foro para reorganizar y transformar la realidad educativa, donde se tratarán aspectos como el desarrollo tecnológico, la concepción del currículo como elemento que integra la creación y la consecución de las competencias, y las nuevas demandas de ajuste social, de cuidado socioemocional y de trabajo con metodologías basadas en evidencias.

Para ello, especialistas de todas las etapas educativas y sus diferentes ámbitos dialogarán en el Palacio de Congresos de Zaragoza en un encuentro que destaca por contar, como una de sus principales novedades, con la participación del alumnado como congresistas y ponentes.

La innovación aragonesa será protagonista de la ponencia inaugural, con una propuesta creativa de la compañía de Miguel Ángel Berna, que contará con la participación de la comunidad educativa aragonesa.

Estará seguida de una ponencia internacional -controVERSIA- en la que se desarrollarán diferentes ideas y orientaciones enfocadas a la situación actual y futura de la educación, a cargo de Andy Hargreaves, director de Chenine -Change, Engagement and Innovation in Education- en la Universidad de Ottawa (Canadá), profesor emérito del Boston College (Estados Unidos) y miembro de la Academia Nacional de Educación (US).

Durante el desarrollo del congreso se realizarán ponencias de profesionales de reconocido prestigio que conectarán con las personas asistentes a través de sus ideas y vivencias orientadas hacia la transformación de la educación -conVERSA-; espacios de diálogo en los que docentes de Aragón, con experiencia en liderar el cambio y la transformación educativa, compartirán sus ideas con profesionales de referencia educativa -diVERSA-; y talleres -metaCONEXIÓN- dirigidos al alumnado, en los que, a través de diferentes propuestas creativas puedan plasmar su visión de la educación.

La jornada del sábado contará con una amplia oferta formativa de libre circulación para los congresistas. En paralelo, se realizarán diálogos diVERSA, talleres metaCONEXIÓN, experiencias de centros educativos, que trabajen e implementen en las aulas, propuestas por las entidades colaboradoras, cuyos protagonistas serán el alumnado y el profesorado; y comunicaciones que acogerán a docentes y miembros de la comunidad educativa que expondrán sus aportaciones relacionadas con la mejora educativa.

El plazo para presentar las comunicaciones es del 26 de mayo al 26 de junio y las seleccionadas se publicarán en la web del congreso a partir de la segunda quincena del mes de julio. La convocatoria de los talleres metaCONEXIÓN también será del 26 de mayo al 26 de junio.

Inscripciones

El IV Congreso Internacional de Innovación Educativa del Gobierno de Aragón está dirigido principalmente a profesionales de la educación no universitaria que se encuentran en activo. Es gratuito y está acreditado oficialmente por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con 15 horas de formación del profesorado.

Las inscripciones se habilitarán el 20 de junio, a partir de las 17.00 horas en 'https://congresoinnovacion.aragoneducacion.com/'. Toda la información relativa al congreso en redes sociales se desarrollará bajo la etiqueta #CongresoInnovaEduca.