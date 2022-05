La prisión de Zuera, entre las que presentan mayor ocupación de toda España

La prisión de Zuera mantiene una población que ronda los 1.300 internos, lo que la sitúa entre las tres más pobladas de España, junto a las de Estremera (Madrid) y Albocasser (Castellón), aunque la tasa de ocupación de las cárceles españolas haya bajado, según el informe SPACE 2021 que fue publicado recientemente por el Consejo de Estado.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias precisan que la prisión de Zuera acoge esta semana a unas 1.100 presos y con los dos CIS de Huesca y Zaragoza no llegarían a los 1.300. Entre los centros de todo España lo sitúan en el quinto puesto y consideran que es la misma posición que ocupa la capital aragonesa respecto a su población en el país.

El informe de SPACE detalla que con 47.228 internos en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado (los de Cataluña y el País Vasco no están incluidos) y una disponibilidad de 64.345 espacios residenciales, la ocupación está 9,1 puntos por debajo de la media europea, situada en los 82,5 presos por cada 100 plazas.

La tasa de ocupación en las prisiones españolas llega a las más bajas de Europa, con 73,4 internos por cada 100 plazas. Mientras tanto, en el caso de las prisiones alemanas, el procentaje de ocupación asciende a 81,65, en Portugal, a 88,3%, en Francia, a 103,5%, y en Italia, 105,5%.

Un funcionario de la prisión de Zuera defiende que la tasa de delincuencia en España es de la más bajas de Europa, aunque ha habido demasiados presos en cárceles aragonesas. “En Aragón bastaría con tener seis módulos para acoger la población penitenciaria que se suele generar aquí, entre 400 o 500 internos, pero en realidad nosotros recogemos los excesos de los internos que se generan en la Comunidad Valenciana, y los que van a entrar en los próximos meses en Cataluña o País Vasco”, detalla.

Salida de un m,iembrop de ETA, de la cárcel de Zuera. Toni Galán

Presos de ETA e islamistas

En estos momentos, el centro penitenciario de Zuera acoge a 4 presos de ETA (Fermín Vila Michelena, la pareja formada por Eider Pérez Aristizabal y Jon Igor Solana, y Daniel Pastor Alonso) después del reciente traslado del etarra José Luis Barrios a la prisión de Pamplona a finales de abril, y en la de Daroca (que acoge a unos 350 presos) tiene a dos miembros de ETA: Sebas Gurtubia y Faustino Marcos Álvarez).

En Zuera permanecen también una veintena de internos relacionados con el islamismo. Recientemente, ingresó uno procedente de una cárcel de Andalucía porque su pareja reside en Cataluña y el camino de entrada en las prisiones catalanas pasa por estar unos meses en la aragonesa.

Las obras se alargan más de dos años

Además, el centro penitenciario aragonés lleva dos años de obras para intervenir en los 14 módulos, modificar el sistema de seguridad integral de la torre de control, mejorar la detección de incendios y cambiar el control operativo de la entrada y salida en las puertas de las celdas con pantallas táctiles, pero esta situación no ha supuesto que se reduzca la población penitenciaria.

Los funcionarios critican que el proyecto del SIEP (Sociedad de Infraestructuras de Equipamiento Penitenciaria) que han concedido a la empresa Cymi (Control y Montajes Industriales S. A.) lleva un retraso considerable, porque si el proyecto inicial era haberlo concluido “entre un año y medio o dos años”, solo han acabado las obras en menos de la mitad de los módulos: el de aislamiento (el primero que se hizo, lo que provocó el traslado de Igor el Ruso), los números 13-14 (mujeres y los relacionados con drogas), los 7-8 y 9-10.

“Se realizaron las obras en los módulos 1-2 y como se detectaron fallos tuvieron que volver a revisarlo. No han acabado todavía la mitad del trabajo que tienen pendiente, pero los presos de las 288 camas que tienen esos módulos cerrados no se han ido fuera de Zuera sino que se han recolocado en otros módulos, aquí mismo”, detalla el funcionario. Eso ha provocado que se haya vivido la convivencia entre internos de distintas problemáticas que no suelen estar juntos en circunstancias normales.

Aunque la cárcel de Zuera ha vivido algún año con más población como en 2009, que llegó a acoger hasta 2.000 internos, los funcionarios reconocen que la presión penitenciaria se mantiene al compararlo con la evolución de otros centros del país