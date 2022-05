La Asociación Española contra el Cáncer busca llegar al 70% de supervivencia en 2030

La Asociación Española contra el Cáncer en Aragón volvió a salir ayer a la calle con su tradicional cuestación anual, que recuperó el formato previo a la pandemia, con 34 mesas instaladas en distintos puntos de la capital aragonesa en horario de mañana y tarde y ocho más que se instalarán mañana. Con esta iniciativa se pretende conseguir fondos que irán destinados a la investigación y al apoyo de pacientes y familiares. Este acto supuso el pistoletazo de salida de la campaña ‘Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera’ para animar a la sociedad a sumarse al movimiento social y conseguir que en 2030 siete de cada diez personas superen la enfermedad. En la Comunidad, en 2021, se registraron 8.670 nuevos casos de cáncer, una cifra similar a la de 2020 (8.628).

Según Patxi García, director de en Aragón de la Asociación Española contra el Cáncer: "Una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Y hablo en primera persona porque la probabilidad es elevadísima". De ahí, dijo, la necesidad de insistir en la investigación. Actualmente, la supervivencia a cinco años en hombres es del 55,3% y en mujeres, del 61,7%. "Gracias a la investigación, en los últimos años, los índices de supervivencia han aumentado 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres, en un entorno donde la incidencia ha crecido un 7,2% desde el año 2016", aseguraron desde la asociación.

El reto es seguir avanzando y alcanzar el 70% de supervivencia en el año 2030, es decir, que siete de cada diez personas con cáncer sobrevivan a la enfermedad: "Una de las claves es corregir las inequidades en el acceso a los resultados de investigación, y para esto es necesario que todos los cánceres se investiguen lo necesario para seguir aumentando su supervivencia". En España, unas 100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores con la supervivencia baja o estancada que necesitarían mayor investigación. Cerca del 20% de los proyectos que impulsa la Asociación tienen como objetivo investigar este tipo de tumores a los que destina más de 20 millones de euros. La Asociación lleva 50 años impulsando la investigación en cáncer con grandes resultados que han aumentado la supervivencia.

Demora quirúrgica

El plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica, que ha presentado esta semana el Departamento de Sanidad, se marca como uno de los objetivos que a 31 de diciembre de 2022 no haya pacientes pendientes de intervención de cirugía oncológica con una demora superior a 30 días. Para Patxi García esta es una meta "asumible": "Nos consta que la Consejería siempre ha tenido especial sensibilidad con las patologías oncológicas".

En algún momento durante la pandemia, dijo, "ha habido algún retraso, y así lo denunciamos y pedimos que se hiciera lo posible por solucionar ese problema, causado por la gran presión asistencial, sobre la uci fundamentalmente". "La radioterapia nos consta que no llegó a pararse durante la pandemia y los procesos de quimioterapia iniciados, continuaron. Las primeras semanas no se pautaron nuevas terapias".

Tal y como subrayó: "Esperemos que el compromiso se cumpla, estamos convencidos de que así será y que no haya nadie con más de un mes de espera" para este tipo de intervenciones. "No debería haber pacientes en lista espera, una cirugía oncológica no permite demoras, pero es una cifra reducida (a 23 de marzo eran 96 las personas en esta situación), aunque no debería existir", añadió. En opinión del director de la asociación en Aragón, "la demora en cirugías oncológicas es muy pequeña, se está atendiendo en el momento adecuado, pero se puede acumular en algún momento determinado porque el sistema sanitario cuenta con recursos limitados".